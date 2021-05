Πολιτισμός

Ρένος Χαραλαμπίδης στο “Πρωινό”: είναι φυσικό και να μην αρέσω (βίντεο)

Τι αποκάλυψε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης για την συσκευή της τηλεόρασης στο σπίτι του και τι λέει για ρόλους που του ζητούν να παίξει ξανά.

«Δεν έχω τηλεόραση στο σπίτι μου από τον Σεπτέμβριο του 2019», είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Ρένος Χαραλαμπίδης, που φέτος πρωταγωνιστεί σε μια από τις σειρές της ΕΡΤ που έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις, για την οποία λέει ότι «Έχουμε περάσει τις αξιοπρεπείς προδιαγραφές με αυτές τις σειρές. Νομίζω ότι έκανα μια μικρή στροφή στο ρεπερτόριο μου, με αυτόν τον ρόλο».

Όπως είπε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης για την περίοδο της καραντίνας, με τα κλειστά θέατρα και την μεγάλη περίοδο απραξίας, «αυτήν την περίοδο γράφω όχι αυτά που θα παίξω τον χειμώνα, αλλά αυτά που θα παίξω τα επόμενα 10 χρόνια».

«Το θέατρο ανοίγει, αισιόδοξο, πάντα με μια επιφύλαξη που πρέπει να τηρούμε τα μέτρα. Αυτό το καλοκαίρι εγώ θα το αφιερώσω στα παιδιά, με μια εξαιρετική θεατρική παράσταση», ανέφερε, ενώ σε ότι αφορά την παρουσία τους ως ηθοποιού, παραδέχτηκε ότι «υπάρχουν φορές που παίζω και δεν αρέσω. Υπάρχουν παραστάσεις που απέτυχαν».

«Είναι τόσο μεγάλο το “τσουνάμι” που μας βρήκε, που θεωρώ ότι είναι “ύβρις” να πω ότι μου έλειψε η δουλειά μου, όταν έχουμε τόσους νεκρούς», είπε ο καλλιτέχνης.

Ακόμη, ο Ρένος Χαραλαμπίδης είπε στο «Πρωινό» ότι «είναι κομπλιμέντο να με φωνάζουν να ξανακάνω ρόλους σε σειρές, όπως το «Βότκα πορτοκάλι» ή το «Κάτι τρέχει με τους δίπλα».

