Εποχικό επίδομα σε τουρισμό –επισιτισμό: Κλείνει η πλατφόρμα

Τελευταία ευκαιρία για την υποβολή αιτήσεων για έκτακτο επίδομα του ΟΑΕΔ. Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις.

Σήμερα, Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021, στις 23:59, θα απενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για την έκτακτη αποζημίωση στους εποχικά εργαζόμενους σε τουρισμό-επισιτισμό χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο, που «άνοιξε» στις 7 Απριλίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι είναι οι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού-επισιτιστικού κλάδου που:

Απασχολήθηκαν κατά το 2019 - με πλήρη ή μερική απασχόληση - χωρίς να υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις το 2020. Έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας διάρκειας 3 μηνών και 5 ημερών κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2019-Φεβρουαρίου 2020 ή η τακτική επιδότηση ανεργίας επιμηκύνθηκε κατά έναν μήνα στο ως άνω χρονικό διάστημα. Δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν και δεν θα λάβουν, τακτική επιδότηση ανεργίας για τους μήνες Σεπτέμβριο 2020-Φεβρουάριο 2021. Δεν έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας ή το επίδομα μακροχρονίως ανέργων για τους μήνες Σεπτέμβριο 2020-Φεβρουάριο 2021. Δεν είναι δικαιούχοι, δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν ή δεν θα λάβουν, την αποζημίωση ειδικού σκοπού από άλλη αιτία για το πρώτο δίμηνο του έτους.

Η αποζημίωση ανέρχεται στο ύψος του τελευταίου επιδόματος ανεργίας που έλαβαν οι δικαιούχοι, εφόσον παρέμειναν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Οι δικαιούχοι πρέπει να εισέλθουν µε κωδικούς TAXISnet ή ΟΑΕΔ, για να επικαιροποιήσουν στοιχεία (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΙΒΑΝ) και να υποβάλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ότι παρέμειναν άνεργοι κατά τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο και δεν απορρέει υποχρέωση επαναπρόσληψης από τη σύμβασή τους.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr > Εργασία και ασφάλιση > Ανεργία > Έκτακτη μηνιαία αποζημίωση εποχικά εργαζομένων.

Η καταβολή της έκτακτης αποζημίωσης πραγματοποιείται άμεσα, μετά από έλεγχο στο μητρώο εγγεγραμμένων ανέργων και διασταύρωση με το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός τριών εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή τους.

Η αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν προσμετράται στο συνολικό - πραγματικό ή τεκμαρτό - οικογενειακό εισόδημα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

