“Η Φάρμα” - Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: ποια είναι η νέα παίκτρια (εικόνες)

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Παρασκευής, με την "εισβολή" της δυναμικής καλλονής που "αναστατώνει" τους συμπαίκτες της.

Νέα είσοδος φέρνει καινούρια “αναταραχή” στην “Φάρμα” του ΑΝΤ1, από το επεισόδιο αυτής της Παρασκευής.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου γεννήθηκε στην Τρίπολη. Ο πατέρας της ήταν τεχνικός υπηρεσιών του Νοσοκομείου Τρίπολης και η μητέρα της ιδιοκτήτρια καταστήματος ρούχων. Έχει μια μεγαλύτερη αδελφή. Στα 18 της, πέρασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Κοινωνιολογίας. Μετακόμισε στην Αθήνα, ενώ παράλληλα ξεκίνησε να ασχολείται με το μόντελινγκ και να δουλεύει, ως υποδοχή, σε διάφορα μαγαζιά.

Ως μοντέλο, έχει εργαστεί στην εκπομπή «Το Πρωινό» και έχει λάβει μέρος σε διαφημιστικά και video clips. Επίσης, έχει εμφανιστεί ως ηθοποιός σε δύο επεισόδια της σειράς «Κάτι κουρασμένα παλικάρια» και στην ταινία «Χαλβάη 5-0». Λατρεύει τη μόδα και το styling και έχει ιδιαίτερη αδυναμία στις τσάντες. H μουσική και το τραγούδι είναι η μεγάλη της αγάπη, αλλά αγαπάει πολύ και τα ταξίδια. Το ταξίδι που η ίδια ξεχωρίζει είναι αυτό που έκανε στις Η.Π.Α. και συγκεκριμένα στο Los Angeles και το Las Vegas.

Το 2018, παντρεύτηκε με τον γνωστό πλαστικό χειρουργό Αριστομένη Γιαννόπουλο, με τον οποίο χώρισε πρόσφατα. Η εμφάνισή της σε σόου μόδας στην τηλεόραση έδωσε νέα δυναμική στην καριέρα της. Δημιούργησε το δικό της e-shop και άρχισε να ασχολείται επαγγελματικά με τα social media. Ο λογαριασμός της στο Instagram έχει 250.000 followers. Της αρέσει να αλλάζει συνεχώς την εικόνα της. Θεωρεί τον εαυτό της ψυχαναγκαστικό, αγχωτικό, εργασιομανή και είναι μονίμως με μια ατζέντα κι ένα κινητό στο χέρι. Στα θετικά της, συγκαταλέγει την προσαρμοστικότητά της, αλλά και την υπερκινητικότητά της.

Γυμνάζεται συχνά, τρώει πολύ, όχι όμως υγιεινά, της αρέσει η μαγειρική αλλά καθόλου οι υπόλοιπες δουλειές του σπιτιού. Η σχέση της με τη φύση και τα ζώα κρατάει χρόνια, καθώς μέχρι τα 18 της έμενε στην Τρίπολη και επισκεπτόταν συχνά το χωριό της, το Κακούρι, έτσι είναι εξοικειωμένη με αρκετές αγροτικές εργασίες. Από τους συμμετέχοντες στη «Φάρμα» έχει ξεχωρίσει τον Στράτο Τζώρτζογλου και τον Βασίλη Μαντζουράνη.

Δείτε αποκλεισιτκό απόσπασμα από την "Φάρμα" και το επεισόδιο της Παρασκευής, που προβλήθηκε στην εκπομπή "Το Πρωινό":

