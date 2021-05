Αθλητικά

Μπακς: Εξαιρετικός Αντετοκούνμπο σε νίκη “θρίλερ” (βίντεο)

Οι Μπακς εμφανίστηκαν κουρασμένοι απέναντι στους Ουίζαρντς τους οποίους κατάφεραν να νικήσουν δύσκολα.

Μετά τις δύο νίκες επί του Μπρούκλιν σε διάστημα τριών ημερών, οι Μπακς εμφανίστηκαν κουρασμένοι απέναντι στους Ουίζαρντς τους οποίους κατάφεραν να νικήσουν δύσκολα με 135-134 στο Fiserv Forum. Το Μιλγουόκι με αυτήν την νίκη βελτίωσε το ρεκόρ του σε 42-24 και βρίσκεται στην τρίτη θέση της Ανατολής, πίσω από Φιλαδέλφεια (45-21) και Μπρούκλιν (43-23). Αντίθετα οι Ουίζαρντς με ρεκόρ 30-36 καταλαμβάνουν την 10η και τελευταία θέση των play-in.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε μόλις 30 λεπτά καθώς αποβλήθηκε με 6 φάουλ και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους (8/13 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 7/8 βολές), 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 μπλοκ και 6 λάθη. Πρώτος σκόρερ για τα «ελάφια» ήταν ο Τζρου Χόλιντεϊ με 29 πόντους (6/12 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 5/7 βολές) ενώ 19 πόντους πρόσθεσε ο Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε 16 λεπτά και είχε 3 πόντους (0/2 δίποντα, 3/4 βολές), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος. Δεν αγωνίστηκε ο Κρις Μίντλετον εξαιτίας ενοχλήσεων στο γόνατο.

Για την Ουάσινγκτον, ο Μπράντλι Μπιλ σημείωσε 42 πόντους (11/18 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 11/14 βολές) ενώ ο Ράσελ Ουέστμπρουκ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους (12/18 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 5/8 βολές), 12 ριμπάουντ, 17 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ. Μάλιστα αυτό ήταν το 179ο triple double της καριέρας του Ουέστμπρουκ, που χρειάζεται ακόμη 3 για να ξεπεράσει τον θρυλικό Όσκαρ Ρόμπερτσον (181) και να ανέβει πρώτος στη λίστα με τα περισσότερα triple double στην ιστορία της λίγκας.





Επόμενος αγώνας για τους Μπακς, τα ξημερώματα του Σαββάτου (8/5) με αντίπαλο τους Χιούστον Ρόκετς και πάλι στο Fiserv Forum.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα του ΝΒΑ σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ορλάντο-Βοστώνη: 96-132

Κλίβελαντ-Πόρτλαντ: 105-141

Ατλάντα-Φοίνιξ: 135-103

Ιντιάνα-Σακραμέντο: 93-104

Χιούστον-Φιλαδέλφια: 115-135

Μιλγουόκι-Ουάσινγκτον: 135-134

Μινεσότα-Μέμφις: 135-139

Ντένβερ-Νέα Υόρκη: 113-97

Γιούτα-Σαν Αντόνιο: 126-94

