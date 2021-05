Life

Ο Γιώργος Παράσχος στο “Πρωινό” για τα κάστινγκ και την σχέση με την πρώην σύζυγο του (βίντεο)

Τι λέει ο Γιώργος Παράσχος για τις επιλογές ηθοποιών για συγκεκριμένες παραγωγές και τι απαντά στις φήμες περί επανασύνδεσης με την πρώην γυναίκα του.

«Ο χώρος μας δεν “βιάζεται” μόνο, αλλά και παραβιάζεται από πολλά άτομα» είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό» ο Γιώργος Παράσχος, εκφράζοντας την απογοήτευση και την οργή του για την επιλογή των ηθοποιών για πολλές τηλεοπτικές παραγωγές.

Όπως είπε, συχνά «θα πρέπει να δουν ποιους θέλει να προωθήσει το κανάλι, ο σκηνοθέτης, ο παραγωγός και μετά ποιοι ηθοποιοί θα συμμετέχουν».

Ο Γιώργος Παράσχος περιέγραψε και προσωπικές εμπειρίες, λέγοντας ότι «σε κάστινγκ μου είπαν να μην στείλω βιογραφικό, γιατί θα προσλάβουν ηθοποιούς με πολλούς followers στα social media», ενώ σε άλλη περίπτωση, «ζήτησα να περάσω από κάστινγκ, μου είπαν θα με ειδοποιήσουν, βγήκε η σειρά και όταν είπα “μα, γιατί δεν με καλέσατε να κάνω ένα δοκιμαστικό;”, μου είπαν “δεν μπορούμε να τους καλέσουμε όλους”. Αυτός που κάνει κάστινγκ δηλαδή, με ποια κριτήρια επιλέγει τελικά;».

Ακόμη, αναφέρθηκε σε φήμες περί επανασύνδεσης με την πρώην σύζυγο του, που κυκλοφόρησαν με αφορμή φωτογραφίες από κοινή έξοδο τους, λέγοντας ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, αλλά ότι στο πλαίσιο των καλών σχέσεων που έχουν και μεταξύ τους και με το παιδί τους, συχνά βγαίνουν για φαγητό ή ποτό, ενώ κατέληξε ότι αυτήν την περίοδο είναι επιλογή του να είναι μόνος.





