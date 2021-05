Κοινωνία

Δολοφονία στα Καλύβια: Στη φυλακή ο δράστης

Ομολόγησε ο 32χρονος τη δολοφονία του υπαλλήλου του Κέντρου Υγείας Καλυβίων, κάνοντας λόγο για «λύτρωση» από «μάγια».

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 32χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 60χρονο υπάλληλο του Κέντρου Υγείας Καλυβίων, στις 23 Δεκεμβρίου 2020. Ο δράστης του εγκλήματος, που εξιχνιάστηκε και τυπικά πριν λίγες ημέρες με τη σύλληψή του, φέρεται να είχε συχνές προστριβές για την καταβολή των κοινοχρήστων με το θύμα, το οποίο ήταν διαχειριστής στην πολυκατοικία.

Απολογούμενος σήμερα στην ανακρίτρια, ο 32χρονος ομολόγησε την πράξη του και απέδωσε το έγκλημα στην πεποίθηση που είχε πως επειδή ο 60χρονος του έκανε μάγια και κινδύνευε να αρρωστήσει, θα κατάφερνε να «λυτρωθεί» εάν τον σκότωνε. Είπε, επίσης, πως αγόρασε το όπλο του εγκλήματος στο Μενίδι και κατέστρωσε το σχέδιο για την εξόντωση του θύματος, ακολουθώντας με το αυτοκίνητο της μητέρας του τον 60χρονο έως την δουλειά του στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων. Μόλις το θύμα πάρκαρε και πριν προλάβει να βγει από το όχημα του, ο κατηγορούμενος τον πλησίασε και τον πυροβόλησε τρεις φορές.

Ο 32χρονος, ο οποίος σήμερα κρίθηκε προφυλακιστέος, μετά το έγκλημα είχε καταφύγει στην Αλβανία, όπου εντοπίστηκε να διαμένει παράνομα σε χωριό, από όπου απελάθηκε στην Ελλάδα.

Οι συνήγοροι του κατηγορουμένου, Μιχάλης Φράγκου και Γιώργος Γιάνναρος, δήλωσαν μετά το πέρας της απολογίας ότι ο εντολέας τους αντιμετωπίζει ψυχικά και διανοητικά προβλήματα και ως εκ τούτου ζήτησαν τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. «Είναι εδραιωμένη, πλέον, η πεποίθησή μας ότι πρόκειται για ένα άτομο βαρύτατα διαταραγμένο ψυχικά και διανοητικά. Κι αυτό δεν είναι ένας όψιμος ισχυρισμός μας, καθώς αφενός δεν είχε κίνητρο για την πράξη αφετέρου προέρχεται από ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου ο πατέρας του δολοφονήθηκε μπροστά στα μάτια του όταν ήταν 14 ετών», σημείωσαν οι συνήγοροι.

