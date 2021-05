Οικονομία

Τσίπρας: Η κατάργηση του 8ωρου είναι ότι πιο αντιλαϊκό έχει φέρει ποτέ ελληνική κυβέρνηση

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική συμμαχία βρέθηκε σήμερα στην απεργιακή συγκέντρωση για την εργατική Πρωτομαγιά.

«Η απάντηση σήμερα των εργαζόμενων με τη μαζική τους συμμετοχή στην απεργία είναι ένα μήνυμα: αυτή θα είναι μία κορυφαία μάχη υπεράσπισης του δικαιώματος των εργαζομένων και της λαϊκής πλειοψηφίας στη ζωή και στην αξιοπρέπεια. Και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε μέχρι το τέλος», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, που βρέθηκε σήμερα στην απεργιακή συγκέντρωση για την εργατική Πρωτομαγιά.

«Ενώ σε όλο τον κόσμο η πανδημία οδηγεί τις κυβερνήσεις να συνειδητοποιήσουν ότι οι ανάγκες του ανθρώπου, η ανθρώπινη ζωή, είναι πάνω από τα κέρδη, στην Ελλάδα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη κινείται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση και επιχειρεί να αξιοποιήσει την πανδημία ως ευκαιρία για να επιβάλει ό, τι πιο αντιλαϊκό, ό, τι πιο αντιδραστικό έχει φέρει ποτέ ελληνική κυβέρνηση απέναντι στον κόσμο της εργασίας, την κατάργηση του 8ωρου. Μας γυρνάει σε πολύ παλιές εποχές», σημείωσε ο κ. Τσίπρας.

Πρόσθεσε ότι το οκτάωρο καθιερώθηκε με αγώνες από το 1886, τους μεγάλους εργατικούς αγώνες του Σικάγο στις ΗΠΑ, όπου καθιερώθηκε ο εορτασμός της εργατικής Πρωτομαγιάς. Και κατέληξε ο κ. Τσίπρας: «Καλύτερα να το ξανασκεφτούν».

Την ίδια ώρα, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, συμμετείχε στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, στην πλατεία Συντάγματος, για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

