Εργατική Πρωτομαγιά: Επεισόδια στην συγκέντρωση

Ένταση σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας στην συγκέντρωση για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες έπεσαν μολότοφ, ενώ τραυματίστηκε και μια γυναίκα αστυνομικός. Η ένταση σημειώθηκε στην συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Ομήρου.

Oι διαδηλώτες πέταξαν μπογιές στην Τραπεζα της Ελλάδος, ενώ η Αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων.

Συνδικάτα και ομοσπονδίες από όλη την χώρα προχώρησαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις για τον εορτασμό τις εργατικής πρωτομαγιάς.

Το κάλεσμα έγινε από την ΑΔΕΔΥ, και το ΕΚΑ, μαζί με σειρά σωματείων και ομοσπονδιών, όπως η ΠΟΕΔΗΝ, η ΠΟΘΑ, εκπαιδευτικοί κλπ. Στην συγκέντρση της ΑΔΕΔΥ συμμετείχε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Από την πλευρά του ο Δημήτρης Κουτσούμπας συμμετείχε στην συγκέντρωση που διοργάνωσε το ΠΑΜΕ.

