Δεν ήξερε ότι ήταν έγκυος και γέννησε στο αεροπλάνο (εικόνες)

Η νεαρή ήταν ήδη στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της, αλλά το αγνοούσε. Το… κατάλαβε όταν γέννησε.

Η νεαρή Λαβίνια ή Λάβι, δεν είχε ιδέα ότι θα γεννούσε προτού επιβιβαστεί στο αεροπλάνο από τον τόπο κατοικίας της, τη Γιούτα για τη Χονολουλού.

Όχι απλώς δεν ήξερε ότι θα γεννήσει, αλλά η γυναίκα δεν είχε καν καταλάβει ότι ήταν έγκυος, προτού το μωρό «έρθει από το πουθενά», ενώ πετούσε για Χαβάη.

Ο μικρός Ρέιμοντ γεννήθηκε πρόωρα, στην 29η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της μαμάς του, που πήγαινε για διακοπές με την οικογένειά της.

Για καλή της τύχη, ένας οικογενειακός γιατρός και τρεις μαίες ταξίδευαν στην ίδια πτήση μαζί της κι έτσι, όταν έσπασαν τα νερά βοήθησαν τη μητέρα να γεννήσει και περιποιήθηκαν το νεογνό.

Το μωρό πρέπει όμως να παραμείνει στη Χαβάη μέχρι να μεγαλώσει λίγο, δηλαδή, για ακόμα δέκα εβδομάδες.

