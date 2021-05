Πολιτική

Aegean Hawk S-70: Στο Πολεμικό Ναυτικό το πρώτο αναβαθμισμένο ελικόπτερο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το «παρών» στην παράδοση του ελικοπτέρου έδωσαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο αρχηγός του ΓΕΝ), καθώς και ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ.

Το πρώτο αναβαθμισμένο ελικόπτερο Aegean Hawk S-70 παραδόθηκε, στο Πολεμικό Ναυτικό. Οι εργασίες συντήρησης στο ελικόπτερο ολοκληρώθηκαν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Aeroservices, του πιστοποιημένου εγχώριου επισκευαστικού φορέα των ελικοπτέρων Sikorsky, στο αεροδρόμιο των Μεγάρων.

Το «παρών» στην παράδοση του ελικοπτέρου έδωσαν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, καθώς και ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ.

Στο χαιρετισμό του, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ ανέφερε ότι παραδόθηκε «το πρώτο από τα ένδεκα ελικόπτερα Aegean Hawk που κατέχει το Πολεμικό Ναυτικό» και πρόσθεσε: «Αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι από ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα, που προχωρά με γρήγορη, αποτελεσματική και διαφανή εκπλήρωση».

Ο κ. Φλώρος σημείωσε ότι «η διαθεσιμότητα των μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων είναι σημαντική για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή», ενώ χαρακτήρισε τη χρήση των ελικοπτέρων «εξαιρετικά σημαντική στην αποτρεπτική ικανότητα της χώρας».

Συνεχάρη, δε, το Πολεμικό Ναυτικό για τη συνεργασία του με ιδιωτικό φορέα για τη συντήρηση και αναβάθμιση των ελικοπτέρων, τονίζοντας πως «το Πολεμικό Ναυτικό, σε δύσκολους καιρούς, καταφέρνει να αυξάνει τη διαθεσιμότητα των μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων».

Επιπλέον, επεσήμανε ότι στο τέλος του 2021 και στις αρχές του επόμενου έτους «θα αρχίσουν να καταφτάνουν τα επτά ελικόπτερα Romeo» και αυτό «θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού».

Από την πλευρά του, ο αρχηγός ΓΕΝ υπογράμμισε ότι «το πρόγραμμα αναβάθμισης των ελικοπτέρων Aegean Hawk έχει ως στόχο την ταχεία ανάπτυξης της επιχειρησιακής δυνατότητας του Πολεμικού Ναυτικού».

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη συνεργασία με την Aeroservices ως ζήτημα «υψηλής προτεραιότητας, καθώς θα ενισχύσει το επιχειρησιακό αποτύπωμα του Πολεμικού Ναυτικού στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα συνεχάρη την Aeroservices για την αποτελεσματικότητά της, ενώ ανέφερε ότι «για 200 χρόνια, Ελλάδα και ΗΠΑ στέκονται η μία δίπλα στην άλλη και στηρίζουν τη σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Με τη στενή συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, η χώρα μας, σύμφωνα με τον κ. Πάιατ, «εκσυγχρονίζει και αναβαθμίζει τα στρατιωτικά μέσα της», ενώ οι ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στο αμερικανικό και το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό δημιουργούν «νέες προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με μακροχρόνιο ορίζοντα».

Οι διακρατικές συμφωνίες για την άμυνα ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ελλάδα «προσφέρουν συνολικές λύσεις», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρέσβης, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει ότι «ο ουρανός είναι το όριο για τις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aeroservices, Δημήτρης Δάφνης, σημείωσε ότι το πρόγραμμα αναβάθμισης θα αυξήσει τις δυνατότητες των ελικοπτέρων Aegean Hawk S-70. και πρόσθεσε ότι εντός του έτους ακόμη πέντε ελικόπτερα θα προχωρήσουν σε διαδικασίες συντήρηση, ενώ ήδη το δεύτερο ελικόπτερο έχει ξεκινήσει να αναβαθμίζεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Ο κ. Δάφνης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού η οποία, όπως είπε, «μας περιέβαλε με απεριόριστη εμπιστοσύνη, πήρε αποφάσεις γρήγορα, ξεπέρασε αγκυλώσεις και έκανε το μεγάλο βήμα στο μέλλον για την υποστήριξη των ελικοπτέρων». Η ένταξη των ένδεκα ελικοπτέρων Aegean Hawk S-70 του Πολεμικού Ναυτικού στο πρόγραμμα, εν συνεχεία υποστήριξης στο πλαίσιο της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, είναι σημαντική για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, δεδομένου ότι η Aeroservices είναι η μόνη πιστοποιημένη επισκευαστική εταιρεία για τον συγκεκριμένο τύπο ελικοπτέρων Sikorsky στην Ευρώπη.





Ειδήσεις σήμερα:

Εργατική Πρωτομαγιά: Επεισόδια στην συγκέντρωση



Δολοφονία στα Καλύβια: Στη φυλακή ο δράστης



Εποχικό επίδομα σε τουρισμό –επισιτισμό: Κλείνει η πλατφόρμα