Έρευνα: Πόσα λεπτά αφιερώνει η μέση μητέρα στον εαυτό της την ημέρα;

Τι έδειξε έρευνα που έγινε με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας

Η έρευνα διεχήχθη εν όψει της Γιορτής της Μητέρας, σε συνεργασία με την Mark Collins, αναδεικνύοντας τα συναισθήματα των Ελληνίδων μαμάδων.

Στην έρευνα συμμετείχαν 1.000 Ελληνίδες. Το 51% των μαμάδων δηλώνουν ότι, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έβαλαν τελευταίο τον εαυτό τους, θέτοντας ως προτεραιότητα τη φροντίδα της οικογένειας ή την εργασία τους.

