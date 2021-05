Πολιτική

Κορονοϊός - πατέντες εμβολίων: πολιτική κόντρα στην Ελλάδα

Εντονη διαμάχη για την πατρότητα της ιδέας και τις πολιτικές - διπλωματικές κινήσεις, μαίνεται στον απόηχο της πρότασης του Τζο Μπάιντεν.

Πολιτική σύγκρουση στην Ελλάδα προκάλεσε η πρόταση των ΗΠΑ για την άρση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των εμβολίων κατά της Covid-19, την οποία εμφανίστηκε θετικά διακείμενη να συζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν σχετικά με το θέμα της παγκόσμιας χρήσης των πατεντών των εμβολίων, τα εξής: «Να θυμίσουμε στον ΣΥΡΙΖΑ, που προσπαθεί ξανά να καλλιεργήσει εντυπώσεις, αναζητώντας θετική δημοσιότητα, ότι η πρόταση για τη χρήση των πατεντών ως παγκόσμιο αγαθό είχε διατυπωθεί σε παρέμβαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε στήριξη της πρότασης του Ηλία Μόσιαλου που είχε δημοσιευθεί στην Frankfurter Allgemeine Zeitung στις 6 Απριλίου του 2020.

Στη συνέχεια, στις 4 Μαΐου 2020, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Διάσκεψη Δωρητών κατά του Κορονοϊού, στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας Coronavirus Global Response δήλωνε: «Η ανακάλυψη και η απόδειξη της αποτελεσματικότητας ενός εμβολίου θα είναι μία από τις κύριες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε, ως ανθρωπότητα. Αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Το εμβόλιο θα πρέπει να παραχθεί σε επαρκείς ποσότητες, στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμο, σε προσιτή τιμή, σε ολόκληρο τον παγκόσμιο πληθυσμό, αρχής γενομένης από τους πιο ευάλωτους. Και πρέπει να διανεμηθεί παγκοσμίως σε ισότιμη βάση. Συνεπώς, προσυπογράφω το κάλεσμα και άλλων ηγετών που έχουν λάβει μέρος σε αυτή τη διάσκεψη, το εμβόλιο -όποτε εφευρεθεί- θα πρέπει να κηρυχθεί παγκόσμιο δημόσιο αγαθό. Πιστεύω ότι αυτό είναι μία αρχή στην οποία πρέπει να συμφωνήσουμε και ένα σημαντικό μήνυμα που όλοι πρέπει να στείλουμε σήμερα». Κι αυτή η θέση εξακολουθεί να ισχύει.

Ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε πολύ αργότερα, για να πει ότι με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα των εμβολίων στην Ελλάδα τη στιγμή που η χώρα αγωνιζόταν να εξασφαλίσει εμβόλια, και οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες έλεγαν ότι ακόμη κι αν είχαν τις πατέντες δεν θα μπορούσαν να τα παράξουν. Είναι η ίδια εποχή που ο κ. Τσίπρας αμφισβητούσε το εμβολιαστικό πρόγραμμα που κατήρτιζε η κυβέρνηση λέγοντας στις 6 Νοεμβρίου «μας τάζουν ένα εμβόλιο το οποίο δεν υπάρχει» ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ στις 11 Ιανουαρίου έλεγε «ότι με το ρυθμό εμβολιασμού στην Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτευχθεί ανοσία μέσα στο 2021» και παράλληλα εξέφραζε την αντίθεσή του στην πρόταση Μητσοτάκη για «πράσινο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό». Καλό θα ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ, να σταματήσουν να κάνουν αρνητική αντιπολίτευση σε οτιδήποτε και να συμβάλουν στην εμβολιαστική καμπάνια προκειμένου να πειστούν όλοι οι συμπολίτες μας να κάνουν το εμβόλιο».

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης διατηρεί το δικαίωμα αυτογελοιοποίησης

Απαντώντας στις κυβερνητικές πηγές, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωση του τα εξής:

«Ο κ. Μητσοτάκης και οι «πηγές του» επιμένουν ότι ήταν δική του η πρόταση για άρση της πατέντας των εμβολίων, για την οποία χλεύαζε τον κ. Τσίπρα μιλώντας για «εμβολιόδεντρα» στη Βουλή. Έχει δικαίωμα στην αυτογελοιοποίηση και αυτός και οι υπουργοί του που ειρωνεύονταν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και του Αλέξη Τσίπρα, μέχρι να ταχθεί υπέρ της άρσης της πατέντας και η κυβέρνηση Μπάιντεν. Ωστόσο, επειδή δυστυχώς δεν είναι απλά ανέμελος σχολιαστής ή αρθρογράφος αλλά Πρωθυπουργός, περιμένουμε να ενημερώσει ποιες πρωτοβουλίες πήρε στην ΕΕ και διεθνώς για την άρση της πατέντας εδώ και έξι μήνες. Για να μην εκτίθεται, δεν πήρε απολύτως καμία. Αντίθετα:

Ο κ. Τσίπρας είχε επικοινωνία με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος εξέφρασε δημόσια τη στήριξη του στην πρωτοβουλία εξασφάλισης των πατεντών. Τον Ιανουάριο το Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθέτησε σχετική τροπολογία της ευρωομάδας της Αριστεράς, μετά από πρωτοβουλία του Γιώργου Κατρουγκαλου. Η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με επικεφαλής τον Δ. Παπαδημούλη πήρε σειρά σχετικών πρωτοβουλιών στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, με επιστολές στον πρόεδρο του ΕΚ, τους προέδρους των πολιτικών ομάδων (ήδη από τον Ιανουάριο) αλλά και ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε να συσπειρώσει ευρύτερη στήριξη από ευρωβουλευτές. Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ δεν τις υπέγραψαν. Το Μάρτη οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Δ. Παπαδημούλης και Λ. Αρβανίτης κατέθεσαν σχετική τροπολογία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία και υπερψηφίστηκε. Και πάλι οι ευρωβουλευτές ΝΔ αρνήθηκαν να υπερψηφίσουν.

Το ερώτημα λοιπόν παραμένει: Θα αναγνωρίσει ο κ. Μητσοτάκης έμπρακτα το νέο του φιάσκο, καταθέτοντας επίσημο αίτημα στην Κομισιόν για άρση της πατέντας ή θα συνεχίσει να κάνει τον μετά Χριστόν προφήτη;»

Κόκκαλης: Πριν 8 ημέρες η ΝΔ καταψήφισε την άρση των πατεντών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σε ανάρτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Πέτρου Κόκκαλη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την άρση των πατεντών των εμβολίων και την καταψήφισή της από τη Νέα Δημοκρατία, ο Πέτρος Κόκκαλης αναφέρει «ΠΡΙΝ ΑΠΟ 8 ΗΜΕΡΕΣ οι 7 ευρωβουλευτές της ΝΔ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ την πρόταση της Αριστεράς για την άρση προστασίας των πατεντών. Αυτονομήθηκαν, άκουσαν τον κ. Μητσοτάκη, ή απλά νοσταλγούν τον κ.Τραμπ; Η αριστεία ως τελευταία οπισθοφυλακή του νεοφιλελευθερισμού στην Ευρώπη».

ΠΡΙΝ ΑΠΟ 8 ΗΜΕΡΕΣ οι 7 ευρωβουλευτές της ΝΔ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ την πρόταση της Αριστεράς για την άρση προστασίας των πατεντών. Αυτονομήθηκαν, άκουσαν τον @kmitsotakis, ή απλά νοσταλγούν τον κ.Τραμπ; Η αριστεία ως τελευταία οπισθοφυλακή του νεοφιλελευθερισμού στην Ευρώπη. #Πατεντα_Τσιπρα pic.twitter.com/b7rOgfGe3R — Petros Kokkalis (@PetrosKokkalis) May 6, 2021

Η εξέλιξη της κόντρας απο το πρωί της Πέμπτης

Για «αυτογελοιοποίηση» του πρωθυπουργού σχετικά με το ζήτημα της άρσης της πατέντας έκανε λόγο, σε πρωινή ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας ότι «καλό θα ήταν η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης, αντί να αυτογελοιοποιούνται, να βρουν το θάρρος, έστω και με καθυστέρηση, να αναγνωρίσουν το σφάλμα τους και να καταθέσουν έστω και τώρα επίσημη πρόταση στην Κομισιόν για άρση της πατέντας».

Ειδικότερα, με αφορμή τις δηλώσεις του υπουργού Επικρατείας στον ΑΝΤ1 ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι «ο κ. Γεραπετρίτης ολοκλήρωσε σήμερα τον εξευτελισμό του κ. Μητσοτάκη για το θέμα της πατέντας, επιβεβαιώνοντας ποιος έκανε χθες τις γελοίες διαρροές ότι δήθεν ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέλαβε ανάλογη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία». «Επειδή μάλλον ξεχνάει εύκολα», σχολιάζει η αξιωματική αντιπολίτευση, «του θυμίζουμε ότι στις 15 Ιανουαρίου ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή, κληθείς να πάρει θέση για την πρόταση του κ. Τσίπρα να αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την άρση του καθεστώτος της πατέντας, ώστε να μπορούν να παράγονται εμβόλια μαζικότερα από περισσότερες φαρμακοβιομηχανίες, μιλούσε για "εμβολιόδεντρο" και ειρωνευόταν λέγοντας πως "πάλι καλά που δεν ζητήσατε να κρατικοποιηθούν Pfizer και AstraZeneca με έναν νόμο και ένα άρθρο"».

Η Κουμουνδούρου επισημαίνει ότι «η πρόταση, όμως, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και του κ. Τσίπρα από την αρχή του έτους για άρση του καθεστώτος της πατέντας στα εμβόλια, κατατέθηκε τόσο από ευρωβουλευτές και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της Ευρώπης όσο και σε τηλεφωνική επικοινωνία του Αλέξη Τσίπρα με τον επικεφαλής του ΠΟΥ κ. Τέντρος». Σημειώνει, επίσης, ότι «η πρόταση τελικά υιοθετήθηκε επισήμως από το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και πλέον και από την κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Γεννηματά: Κοινή δράση για απελευθέρωση των πατέντων

Kοινή δράση για την απελευθέρωση των πατεντών των εμβολίων προτείνει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά. Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κ. Γεννηματά αναφέρει ότι «η παρέμβαση του Προέδρου Μπάιντεν ανοίγει μία προοπτική να απελευθερωθούν οι πατέντες των εμβολίων. Όλοι όσοι το έχουμε πει και το πιστεύουμε έχουμε χρέος να συμβάλλουμε σε αυτό».

Ακόμη, τονίζει ότι θα πρέπει «στη χώρα μας να συνεννοηθούμε για την κοινή δράση που απαιτείται, ώστε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει ενεργά στην προσπάθεια γιατί αυτός ο στόχος δεν θα είναι μία εύκολη υπόθεση», ενώ δεσμεύεται να θέσει το ζήτημα στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές.

Ελληνική Λύση: Δικαίωση Βελόπουλου η παγκόσμια πίεση για άρση της πατέντας

«Η παγκόσμια πίεση που ασκείται πλέον για την άρση της πατέντας των εμβολίων και την παραγωγή τους στις εγχώριες φαρμακοβιομηχανίες συνιστά ηχηρή δικαίωση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου ο οποίος πρώτος το είχε εισηγηθεί. Η δημόσια παραδοχή δε του πρωθυπουργού για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου Sputnik V, επιβεβαιώνει τον Κυριάκο Βελόπουλο που μόνος από ολόκληρο το πολιτικό σύστημα είχε εισηγηθεί την άμεση έγκριση του από τις ελληνικές αρμόδιες αρχές. Αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ποιος λειτουργεί με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και ποιοι υπηρετούν τις πολυεθνικές που θησαυρίζουν εις βάρος της υγείας των Ελλήνων», αναφέρει η Ελληνική Λύση.

Όπως αναφέρει το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη, «Το ΜέΡΑ25 μαζί με το πανευρωπαϊκό του κίνημα το DiEM25 έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για τις πατέντες των εμβολίων ήδη από τον Ιανουάριο. Επαναλαμβάνουμε για τους όψιμους Κυβερνητικούς κλακαδόρους του κ. Μπάιντεν (…), Μόνο όταν κοινωνικοποιηθούν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των ευρεσιτεχνιών, θα γίνει η Δημόσια Υγεία βιώσιμη. Τώρα είναι η ώρα να δράσουμε! Μόνο μέσω μιας μεγάλης κλίμακας εντατικοποίησης της παραγωγής εμβολίων για τον COVID-19 θα τρέξουν αποτελεσματικά οι διαδικασίες εμβολιασμού, αποτρέποντας μια ακόμα μεγαλύτερη οικονομική και ανθρωπιστική κρίση στην Ευρώπη και τον κόσμο».