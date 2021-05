Υγεία - Περιβάλλον

"Φυσική" αποτοξίνωση σε 24 ώρες

Επαναφορά του οργανισμού μας με 4 εύκολους τρόπους αποτοξίνωσης μέσα σε ένα διάστημα περίπου μιας ημέρας.

Συγκεντρώσαμε 4 εύκολους τρόπους αποτοξίνωσης μέσα σε ένα διάστημα περίπου μιας ημέρας. Διαβάστε τις παρακάτω συμβουλές που συνιστώνται από διαιτολόγους για να πατήσετε γρήγορα το “κουμπί επαναφοράς” του οργανισμού σας και να αποτοξινώσετε το σώμα σας φυσικά – σε μόλις 24 ώρες ή και λιγότερο.

Ύπνος

Ο ύπνος είναι ζωτικής σημασίας για να επαναφέρετε το σώμα σας στο σωστό δρόμο. Προσπαθήστε να καταγράψετε λίγο περισσότερο από τον μέσο όρο ύπνου. Αυτός είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να πατήσετε το κουμπί επαναφοράς.

