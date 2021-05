Αθλητικά

Euro 2020: αποστολές με 26 παίκτες, αγώνες με 23

Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της UEFA για την αύξηση των μελών των εθνικών αποστολών και την αξιοποίηση τους ανά αγώνα για το Euro 2020

Του Μανώλη Μανή

Ρόστερ 26 παικτών για τις ομάδες που θα μετέχουν στο Euro 2020, ανακοίνωσε η UEFA, ωστόσο ο μέγιστος αριθμός παικτών στην αποστολή ανά αγώνα παραμένει 23.

Όπως ανακοίνωσε η UEFA τα ρόστερ των εθνικών ομάδων που θα ανακοινωθούν για το EURO 2020 θα αυξηθούν από τους 23 στους 26 παίκτες. Αυτό ουσιαστικά λύνει τα χέρια στους προπονητές.

Ήταν κάτι άλλωστε που είχαν ζητήσει με το ενδεχόμενο προβλημάτων λόγω κορονοϊού να πλανάται πάνω από τα κεφάλια τους. Πλέον θα υπάρχουν ακόμα 3 εναλλακτικές λύσεις, προκειμένου να καλύψουν τυχόν κενά.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ρόστερ της κάθε ομάδας είναι η 1η Ιουνίου. Οι αντικαταστάσεις στην περίπτωση σοβαρού τραυματισμού ή και ασθένειας είναι απεριόριστες, αρκεί αυτές να γίνουν πριν τον πρώτο αγώνα.

