Η συγκινητική ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα 9 χρόνια από τον θάνατο της μητέρας του

Η Μαρίκα Μητσοτάκη έφυγε από τη ζωή στις 6 Μαΐου του 2012.

Με μια φωτογραφία από το παρελθόν και ένα συγκινητικό μήνυμα, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας του, Μαρίκας Μητσοτάκη, η οποία «έφυγε» από τη ζωή στις 6 Μαΐου του 2012, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

"Μαζί, το Πάσχα 1969. Εννέα χρόνια έχουν περάσει από τη μέρα που σε χάσαμε. Μου λείπεις πάντα" ,έγραψε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι της Πέμπτης.

Η Μαρίκα Μητσοτάκη γεννήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 1930, φοίτησε στα καλύτερα σχολεία της εποχής, έμαθε ξένες γλώσσες, παρακολούθησε μαθήματα χορού και κολύμβησης με τον αθλητισμό να στιγματίζει τελικά τη ζωή της για πάντα. Στο κολυμβητήριο ήταν που ήρθε σε επαφή με το μικρόβιο της πολιομυελίτιδας.

