Αθλητικά

Euroleague - Final 4: το πρόγραμμα των αγώνων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανακοινώθηκε από την διοργανώτρια Αρχή το πλήρες πρόγραμμα των αναμετρήσεων, από τις οποίες θα αναδειχθεί ο νέος τροπαιούχος.

Η Euroleague ανακοίνωσε το πρόγραμμα του φάιναλ φορ, το οποίο θα διεξαχθεί το τριήμερο 28-30 Μαΐου στην "Lanxess Arena" της Κολωνίας με τη συμμετοχή των Αναντολού Εφές (Τουρκία), Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία), Μπαρτσελόνα (Ισπανία) και ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία).

Πρώτες θα «ριχθούν στη μάχη» του φάιναλ φορ η ΤΣΣΚΑ Μόσχας και η Αναντολού Εφές που θα αναμετρηθούν στις 28 Μαΐου στον ημιτελικό που θα αρχίσει στις 19:00 (ώρα Ελλάδας), ενώ ο β΄ ημιτελικός, στον οποίο θα τεθούν αντιμέτωπες η Μπαρτσελόνα και η Αρμάνι, θα ξεκινήσει στις 22:00.

Δύο ημέρες αργότερα (30/5) οι ηττημένοι των ημιτελικών θα «διασταυρώσουν τα ξίφη τους» στον «μικρό τελικό» που θα αρχίσει στις 18:30. Οι νικητές των ημιτελικών θα «μονομαχήσουν» για τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στον τελικό που θα αρχίσει στις 21:30.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Καλύβια: Στη φυλακή ο δράστης

Εργατική Πρωτομαγιά: Επεισόδια στην συγκέντρωση

Εποχικό επίδομα σε τουρισμό –επισιτισμό: Κλείνει η πλατφόρμα