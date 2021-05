Οικονομία

Εστίαση - Επανεκκίνηση: πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το κεφάλαιο κίνησης

Ολες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για υπαγωγή στο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων της εστίασης. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα.

Την ερχόμενη Δευτέρα 10 Μαΐου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων των επιχειρήσεων εστίασης στο πρόγραμμα επιδότησης τους για κεφάλαια που αφορούν την αγορά πρώτων υλών για την επανεκκίνηση τους.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 330 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με εκπροσώπους της κυβέρνησης αναμένεται να ενισχυθούν μια στις δυο (περίπου 34.000) επιχειρήσεις του κλάδου.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το μέτρο αφορά όλες τις επιχειρήσεις ακόμα και αυτές που δραστηριοποιούνται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης.Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης έχει οριστεί στο 7% του συνολικού τζίρου του 2019 ενώ δεν θα μπορεί να ξεπερνά τις 100.000 ευρώ και το συνολικό ποσό θα είναι μη επιστρεπτέο και ακατάσχετο.

Δικαίωμα ένταξης και χρηματοδότησης θα έχουν οι επιχειρήσεις που :

παρουσιάζουν μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.

να είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.

επιχειρήσεις εστίασης που έκαναν έναρξη το 2019 αλλά δεν είχαν έσοδα μέσα στην χρονιά θα μπαίνουν αυτόματα στην δράση.

επιχειρήσεις που άνοιξαν το 2020 θα μπαίνουν αυτόματα στη δράση.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021 με τις πρώτες εκταμιεύσεις να αναμένονται , εφόσον η πλατφόρμα ανοίξει την ερχόμενη Δευτέρα, στα τέλη Μαΐου.

Το ποσό της επιδότησης για κάθε επιχείρηση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ του 2021. Επίσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ του 2021. Τέλος, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του 2021 και τα δηλωθέντα έξοδα.

