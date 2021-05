Κοινωνία

Προφυλακίστηκε ο πατριός που κατηγορείται για τον βιασμό της ανήλικης κόρης του

Οι ισχυρισμοί του 47χρονου πως είναι αθώος, δεν έπεισαν την ανακρίτρια.

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 47χρονος που συνελήφθη στη Σταυρούπολη, κατηγορούμενος ότι επί δύο χρόνια βίαζε την ανήλικη θετή κόρη του.

Ο ίδιος, απολογούμενος, αρνήθηκε την εις βάρος του κατηγορία, ισχυριζόμενος ότι δεν συνέβη τίποτα μεταξύ τους. Αναφορικά με μηνύματα ερωτικού περιεχομένου που φέρεται να της έστελνε μέσω κινητού τηλεφώνου, ο κατηγορούμενος - σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά - είπε ότι η κοπέλα πήρε την συσκευή του και τα συνέταξε η ίδια, στέλνοντάς τα στο δικό της κινητό, προκειμένου να τον ενοχοποιήσει.

«Τι κάνεις τώρα μωρό; »

«Μη με λες έτσι…»

«Τι κάνεις τώρα αγάπη μου;»

«Μη με λες έτσι…»

«Μ’ αγαπάς, ναι ή όχι;»

«Όχι είπαμε.»

«Θέλω να ξέρω. Ναι ή όχι;»

«Όχι. Θα σε κάνω μπλοκ.»

«Σ’ αγαπώ γ*****. Τι να κάνω;»

«Να μη με πρήζεις!»

Οι ισχυρισμοί του, όμως, δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, που ομόφωνα τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο.

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης ύστερα από καταγγελία της 18χρονης σήμερα κοπέλας στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, ο 47χρονος πατριός της, τουλάχιστον από το 2019, ενήργησε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, χωρίς τη συναίνεσή της, κάτι που αποπειράθηκε να πράξει εκ νέου ανήμερα του Πάσχα.

Κατά την ίδια καταγγελία, η μητέρα δεν γνώριζε το παραμικρό για τον εφιάλτη που περνούσε.

