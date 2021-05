Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χάρτης ECDC: “Πράσινη” η Ελλάδα στον δείκτη θετικότητας

Ο χάρτης που δημοσιοποίησε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών.

"Πράσινη" παραμένει η Ελλάδα για ακόμα μία εβδομάδα, σύμφωνα με τον χάρτη που δημοσίευσε, την Πέμπτη, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)

Σύμφωνα με τον χάρτη για τον δείκτη θετικότητας, η Ελλάδα κατατάσσεται στο πράσινο, με ποσοστό κάτω από το 4%.



Παράλληλα, στο επίπεδο ελέγχων, η χώρα μας βρίσκεται στο «βαθύ πράσινο», καθώς διενεργεί πάνω από 5.000 τεστ ανά 100.000 κατοίκους, πραγματοποιώντας μαζικούς ελέγχους για την αναχαίτιση της πανδημίας.

Βελτιωμένη είναι η εικόνα και στον συνδυαστικό δείκτη τεστ, τα νέα κρούσματα και τον δείκτη θετικότητας για τις τελευταίες 14 ημέρες. Η Ελλάδα βρίσκεται στο κόκκινο, με εξαίρεση την Ήπειρο, που βρίσκεται στο πορτοκαλί.

