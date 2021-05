Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Συμφωνία Ελλάδας-Μπαχρέιν για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού

Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της COVID-19 θα αναγνωρίζονται αμοιβαία, διευκολύνοντας τα ταξίδια για τους πολίτες των δύο χωρών.

Σε συμφωνία σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά του κορονοϊού, κατέληξαν η Ελλάδα και το Μπαχρέιν, όπως αναφέρεται σε κοινή δήλωση των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών.

Η συμφωνία αυτή, όπως επισημαίνεται, επιτεύχθηκε μετά τις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας και Μπαχρέιν, πέραν της επικοινωνίας μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, τα πιστοποιητικά εμβολιασμού θα αναγνωρίζονται αμοιβαία διευκολύνοντας τα ταξίδια για τους πολίτες και των δύο χωρών, σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς και τα πρωτόκολλα για τον κορονοϊό.

Καταληκτικά σημειώνεται στην κοινή ανακοίνωση, πως η διαδικασία ταυτοποίησης στο εγγύς μέλλον θα πραγματοποιείται ψηφιακά, διευκολύνοντας σε μεγάλο βαθμό την είσοδο και στις δύο χώρες και αναμένεται να προωθήσει τον τουρισμό, το εμπόριο και τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

