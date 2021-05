Life

Bill Gates - Melinda: Το παρασκήνιο του πολύκροτου διαζυγίου

Η περιουσία και το νησί που νοίκιασε για να μένουν χώρια.

Μπορεί να έσκασε σαν βόμβα, αλλά το διαζύγιο Bill Gates και Melinda ήταν μια ολοκληρωμένη συμφωνία εδώ και μήνες. Μάλιστα, είχαν προγραμματίσει να το ανακοινώσουν τον Μάρτιο … ένα σχέδιο που περιελάμβανε την ενοικίαση ενός απομακρυσμένου, ιδιωτικού νησιού όπου ολόκληρη η οικογένεια θα μπορούσε να αποφύγει τα μέσα ενημέρωσης μόλις γινόταν η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με πηγές, η Melinda Gates ενοικίασε το νησί Calivigny στη Γρενάδα. Νοίκιασε ολόκληρο το νησί για 132.000 $ τη βραδιά.

Το σχέδιο ήταν να έρθουν στο νησί η Melinda και τα παιδιά, καθώς και όλοι οι άλλοι εκτός από τον Bill. Μας λένε ότι όλοι στην οικογένεια ήξεραν ήδη ότι ο Bill και η σύζυγός του χώριζαν.

