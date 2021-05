Life

Ποια γυμναστική σου ταιριάζει ανάλογα με τον χαρακτήρα σου

Γιατί το παν στην άσκηση είναι να σου αρέσει αυτό που κάνεις.

Θες να γυμναστείς όμως δεν έχεις ιδέα πώς κι ούτε έχεις το χρόνο ή τη διάθεση να πειραματιστείς με διάφορα πριν καταλήξεις κάπου. Οι ιδέες που ακολουθούν μπορεί να σε βοηθήσουν να πάρεις την απόφαση χωρίς να παιδευτείς. Πάμε να δούμε ποιο είδος άσκησης είναι καλύτερο να επιλέξεις ανάλογα με την προσωπικότητά σου.

Είσαι... αποφασιστική, γεμάτη ενέργεια, οργανωτική και ιδιαίτερα συνεπής και σου αρέσει να έχεις τον έλεγχο της κατάστασης.

Σου ταιριάζει...

Σίγουρα το γυμναστήριο καθώς η πειθαρχία που διαθέτεις ως χαρακτήρας σε κάνει ιδανική για τη συνέπεια που απαιτεί. Επίσης από σπορ σου πάνε περισσότερο το τρέξιμο και ο στίβος.

Είσαι... αυθόρμητη, κοινωνική και δυναμική και σου αρέσει να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα σε κάθε ευκαιρία.

Σου ταιριάζει...

Η εξάσκηση σε εξωτερικούς χώρους (από τρέξιμο μέχρι ρακέτες στην παραλία ή γιόγκα στο πάρκο) καθώς και τα ομαδικά σπορ ή όσα έχουν έντονο ρυθμό όπως το τένις και το βόλεϊ αλλά και ο χορός. Και εννοείται ότι σου ταιριάζουν πολύ και τα σπορ που εξασφαλίζουν δυνατές εμπειρίες όπως η ορειβασία, το Kite surfing κ.λπ.

Είσαι... χαμηλών τόνων και διαθέτεις πρακτικό πνεύμα ενώ δεν είσαι φαν του ρίσκα και προτιμάς το δοκιμασμένο από το νέο.

Σου ταιριάζει...

Όποια δραστηριότητα δεν έχει να κάνει με την έκθεσή σου σε πολύ κόσμο. Μπορείς π.χ. να κάνεις ποδήλατο, περπάτημα, βάδην, τρέξιμο, κολύμπι καθώς και γυμναστική στο σπίτι με dvd γυμναστικής ή διαδικτυακά βίντεο, ποδήλατο εσωτερικού χώρου κ.λπ.

