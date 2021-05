Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν και πόσες νέες μολύνσεις από τον ιό, το τελευταίο 24ωρο. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε κατά δεκάδες θανάτους την Πέμπτη του Πάσχα ο αριθμός των ασθενών που κατέληξαν από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα, ενώ συνεχίστηκε η ήπια αποκλιμάκωση του αριθμού όσων νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Την Πέμπτη ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3421 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 3.421 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 11 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 9 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 1601 νέα κρούσματα, στην Θεσσαλονίκη 417 νέα κρούσματα, στην Αιτωλοακαρνανία 121 νέες μολύνσεις, 78 στην Λάρισα, στην Αχαΐα 71 και 49 στην Εύβοια.

Ανηυσχία προκαλεί και η ανακοίνωση της Πέμπτης ότι εντοπίστηκαν στην χώρα μας εκατοντάδες νέα κρούσματα με μεταλλάξεις του κιορονοϊού.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

