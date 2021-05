Τεχνολογία - Επιστήμη

Μεταλλάξεις κορονοϊού: πάνω απο 1000 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Πόσα είναι συνολικά τα κρούσματα από παραλλαγές του ιού που έχουν εντοπιστεί στην χώρα μας. Ποια ειναι η κυρίαρχη μετάλλαξη.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της Πέμπτης για τους νεκρούς, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έγινε γνωστό ότι "ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 1.058 επιλεγμένα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 29 Μαρτίου έως 28 Απριλίου 2021. Από τον έλεγχο των 1.058 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 752 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC) και 245 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI).

Εκ των 752 δειγμάτων με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος, τα 749 αφορούσαν τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 3 αφορούσαν τη μετάλλαξη B.1.351/South Africa (Variant 501.V2), ενώ από τα 245 δείγματα με στελέχη VUI, τα 243 αφορούσαν το στέλεχος B.1.1.318 (Variant_E484K) και 2 αφορούσαν το στέλεχος Β.1.617.2 (VUI-21APR-01).

Συνολικά έχουν ελεγχθεί για μεταλλάξεις στην επικράτεια 11.585 δείγματα από εγχώρια κρούσματα από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης μεταλλάξεων SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα. Επί του συνόλου των ελεγχθέντων για μεταλλάξεις εγχώριων δειγμάτων, οι τρεις πιο συχνές μεταλλάξεις που έχουν απομονωθεί είναι:

η Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012), με ποσοστό 66.34%,

ακολουθούμενη από τη B.1.1.318 (Variant_E484K) με ποσοστό 6.99% και

τη B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) με ποσοστό 0.63%.

Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 98 στελέχη με μεταλλάξεις από εισαγόμενα δείγματα, εκ των οποίων 93 αφορούν τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012), 3 αφορούν τη μετάλλαξη B.1.351/South Africa (Variant 501.V2), 1 αφορά το στέλεχος VariantVUI202102/03 και 1 αφορά το στέλεχος Β.1.617.1.

Απο τον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων, προικύπτει μεν ότι τα περισσότερα έχουν εντοπιστεί στην Αττική, όμως προκαλεί προβληματισμό ο αριθμός των νέων μολύνσεων σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς παρουσιάζει αυξητικές τάσεις.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

