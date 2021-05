Κοινωνία

Self test: Γονείς στο ΣτΕ για να σταματήσουν τα τεστ στα σχολεία

Στο ΣτΕ προσέφυγαν τρεις εκπαιδευτικοί, δύο δικηγόροι και ένας ιερέας , και ζητούν να «παγώσει» ο δωρεάν υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορονοιό στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν τρεις εκπαιδευτικοί, δύο δικηγόροι και ένας ιερέας, οι οποίοι είναι κάτοικοι Θεσσαλονίκης και οι περισσότεροι έχουν ανήλικα παιδιά, μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, και ζητούν να «παγώσει» ο δωρεάν υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορονοιό (self-test) στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές.

Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με την από 10.4.2021 κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ), οι μαθητές οι οποίοι δεν έχουν υποβληθεί σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο νόσησης και δεν έχουν σχολική κάρτα (αρνητική στον COVID-19) που εκδίδεται από την σχετική πλατφόρμα, δεν θα γίνονται δεκτοί στα σχολεία, θα λαμβάνουν απουσίες και απομακρύνονται από την σχολική μονάδα.

Ειδικότερα, οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι η υποχρέωση διαγνωστικών ελέγχων δύο φορές την εβδομάδα θίγει τον πυρήνα των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και των μαθητών, ενώ παραβιάζεται η διεθνής σύμβασης του Oviedo για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (κυρώθηκε με νόμο από την Ελλάδα το 1998) που ορίζει ότι «επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει μόνο αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεση του, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής του».

Επίσης, αναφέρουν ότι παραβιάζεται η διεθνής σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού (νόμος 2101/1992), η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών (νόμος 2502/1997), όπως και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ενώ είναι αντίθετη στις επιταγές των άρθρων 4 (ισότητα), 5 (προστασία προσωπικότητας), 21 (προστασία νεότητας και υγείας) και 25 (αρχή αναλογικότητας) του Συντάγματος.

Τέλος, οι προσφεύγοντες, πλέον της έκδοσης προσωρινής διαταγής που ζητούν, έχουν αίτημα αναστολής και ακύρωσης της προσβαλλόμενης ΚΥΑ.

