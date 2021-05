Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πούτιν: Υπέρ της άρσης της πατέντας για τα εμβόλια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την στήριξη του στην πρόταση περί άρσης της πατέντας για τα εμβόλια κατά της COVID-19 εξέφρασε δημόσια ο Πρόεδρος της Ρωσίας.

Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, τάχθηκε σήμερα υπέρ της άρσης της πατέντας για τα εμβόλια κατά της COVID-19, μετά τη σχετική πρόταση που έκαναν χθες οι ΗΠΑ, προκειμένου να επιταχυνθεί η παραγωγή και η παγκόσμια διανομή τους, ενώ σήμερα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είναι «έτοιμη να συζητήσει» την άρση της πατέντας.

«Αναμφίβολα, η Ρωσία θα υποστηρίξει μια τέτοια προσέγγιση», δήλωσε ο Πούτιν κατά την διάρκεια συνάντησης με την αντιπρόεδρο της ρωσικής κυβέρνησης, Τατιάνα Γκόλικοβα, που είχε ως θέμα την αντιμετώπιση της πανδημίας και μεταδόθηκε στην τηλεόραση. Ζήτησε μάλιστα από τη ρωσική κυβέρνηση να εργαστεί σε αυτή την κατεύθυνση, λέγοντας: «Υπό τις τρέχουσες συνθήκες, όπως έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν, δεν θα πρέπει να σκεφτείτε πώς θα αποκομίσετε το μέγιστο όφελος, αλλά πώς θα εγγυηθείτε την ασφάλεια των ανθρώπων».

«Αυτήν τη στιγμή ακούμε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν ιδέες οι οποίες κατά την γνώμη μου αξίζουν προσοχής. Συγκεκριμένα λένε να αρθεί γενικά η πατέντα για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού. Αυτό όχι μόνο δεν έρχεται σε αντίθεση, αλλά απ’ ό,τι αντιλαμβάνομαι, ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, οι οποίοι προβλέπουν την άρση παρόμοιας προστασίας πατέντας σε έκτακτες συνθήκες», δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος κατά την διάρκεια της συνάντησης με την αντιπρόεδρο της ρωσικής κυβέρνησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Εστίαση - Επανεκκίνηση: πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το κεφάλαιο κίνησης

Βέροια: Γαμήλιο γλέντι με 50 άτομα “χάλασε” η Αστυνομία