Παράξενα

Ελευθερούπολη: Άνοιξαν τάφο και έκλεψαν τον νεκρό!

Φρίκη σε κοιμητήριο. Άνοιξαν τάφο, έκλεψαν τον νεκρό και... έβαλαν άχυρα στο φέρετρο. Τι εξετάζουν οι Αρχές.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τις προηγούμενες μέρες στα κοιμητήρια της Ελευθερούπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι έσκαψαν έναν τάφο και πήραν μέσα από το φέρετρο έναν άνδρα που ήταν θαμμένος. Ο άνδρας είχε πεθάνει πριν από εννέα μέρες και είχε ταφεί στην Ελευθερούπολη.

Κατά τη διάρκεια της τελετής για τα εννιάμερα οι συγγενείς του είδαν τα χώματα του τάφου ανακατεμμένα. Έτσι ζήτησαν τη διενέργεια έρευνας και οι υπεύθυνοι του Δήμου όταν έσκαψαν τον τάφο διαπίστωσαν πως το φέρετρο που βρισκόταν μέσα στον τάφο είχε άχυρα.

Πλέον έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί εάν κάποιοι άλλοι συγγενείς του θανόντος τον μετέφεραν αλλού με σκοπό να τον...ξαναθάψουν.

Πηγή: CenterTV, proininews