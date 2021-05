Life

Καίτη Ντάλη: Διαρρήκτες τη σάπισαν στο ξύλο και της άρπαξαν 500.000 ευρώ

Η συγκλονιστική μαρτυρία της τραγουδίστριας για τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια των αδίστακτων κακοποιών.

«Με σάπισαν στο ξύλο, μου έσπασαν δύο πλευρά, είμαι με μώλωπες στο κεφάλι και μου πήραν τα χρήματα μιας ολόκληρης ζωής – σχεδόν 500.000 ευρώ. Πλέον δεν έχω ούτε ένα ευρώ για να ζήσω»!

Με αυτά τα λόγια περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια των διαρρηκτών-βασανιστών της η μεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια Καίτη Ντάλη! Η ίδια αποκαλύπτει αποκλειστικά στην “Espressο” όσα τράβηξε πριν από λίγες μέρες μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Τα σπαρακτικά λόγια που με δυσκολία βγαίνουν από τα χείλη της θα κάνουν τους πάντες να ανατριχιάσουν. Η αγριότητα των τεράτων που εισέβαλαν στο σπίτι της δύσκολα περιγράφεται!

«Ήταν 19 Απριλίου, βράδυ. Εγώ κοιμόμουν στο δωμάτιο. Υπάρχει ένα παράθυρο που περνούν οι σωλήνες του φυσικού αερίου και δεν υπήρχαν σε αυτό το σημείο σίδερα ασφαλείας. Πάτησαν πάνω στους σωλήνες, έφτασαν στον πέμπτο όροφο και από εκεί μπήκαν στο σπίτι μου», λέει με σπαρακτική φωνή στην “Espresso” η σπουδαία ερμηνεύτρια, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση, έχοντας ωστόσο διαγράψει σημαντική πορεία στο ελληνικό πεντάγραμμο.

«Το τεράστιο πλήγμα για μένα ήταν ότι πέρσι, με το πρώτο κύμα του κορονοϊού, είχα πάρει όλα μου τα χρήματα από την τράπεζα, τα οποία είχα σε θυρίδα, και τα μετέφερα στο χρηματοκιβώτιο του σπιτιού μου. Επειδή έχω προβλήματα υγείας, δεν μπορούσα να πηγαίνω στην τράπεζα, ώστε να βγάζω χρήματα για τα καθημερινά μου έξοδα» αναφέρει, λυγίζοντας από τη θλίψη, η θρυλική Καίτη Ντάλη. Τη ρωτάμε αν γνώριζε κάποιος γι’ αυτή τη μεταφορά χρημάτων. Μας σταματάει απότομα.

«Μου έριξαν σπρέι»

«Υπήρχε κάποια που γνώριζε και είχα τσακωθεί μαζί της, γιατί ήθελε να τη βάλω συνδιαχειρίστρια των χρημάτων μου, με την προϋπόθεση να με περιποιείται. Εγώ δεν δέχτηκα. Όταν μπήκαν μέσα στο σπίτι μου οι διαρρήκτες, μου έριξαν σπρέι την ώρα που κοιμόμουν! Έψαξαν όλο το σπίτι και, όταν δεν μπόρεσαν να βρουν το χρηματοκιβώτιο, με ξύπνησαν και άρχισαν να μου ζητούν επίμονα να τους αποκαλύψω πού είχα τα λεφτά και τα κοσμήματα», λέει με σπαραγμό.

Όσα επακολούθησαν, με τις εκκλήσεις της μεγάλης τραγουδίστριας προς τους κακοποιούς, προκαλούν ρίγος. «Τους είπα: “Σας παρακαλώ, μη μου κάνετε κακό. Έχω την καρδιά μου, έχω πολλά προβλήματα υγείας. Θα σας τα δώσω όλα”. Και εκείνοι, χωρίς κανέναν δισταγμό, με έπιασαν από τα μαλλιά και, σέρνοντας, με πήγαν στο χρηματοκιβώτιο, αφού πρώτα με σάπισαν στο ξύλο. Μου έσπασαν δύο πλευρά, μου έδωσαν μπουνιές στο μάτι και στα χείλη, για να μη φωνάξω. Το χειρότερο είναι ότι έχει πλέον πειραχτεί η σπλήνα σε μεγάλο βαθμό. Ακόμα φαίνονται όλα τα χτυπήματα που έχω», λέει με λυγμούς από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.

Σύμφωνα με όσα η ίδια αποκαλύπτει στην “Espresso”, αμέσως μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκαν θλάσεις και μώλωπες, ενώ κλήθηκε η Αστυνομία για να καταγράψει το συμβάν. Ωστόσο εκείνη, εξαιτίας του σοκ που είχε υποστεί, δεν μπορούσε να αντιληφθεί το μέγεθος της κακοποίησης που είχε δεχτεί. «Όταν ήρθε η Αστυνομία, δεν πολυκαταλάβαινα όσα μου είχαν συμβεί και δεν ήξερα τι έλεγα, δεν θυμόμουν ότι είχαν ανοίξει το χρηματοκιβώτιό μου. Είμαι σε άθλια κατάσταση» τονίζει. Το συνταρακτικό όμως είναι πως οι κακοποιοί επέστρεψαν λίγα 24ωρα αργότερα και της άρπαξαν πολύτιμα αντικείμενα, το αρχείο της καθώς και τιμαλφή. Η ίδια, μάλιστα, δεν διστάζει να ομολογήσει με λυγμούς πως πλέον δεν έχει χρήματα ούτε για να ζήσει, ζητώντας από τον κόσμο, μέσα από την “Espresso”, να τη βοηθήσει.

«Δεν μπορώ να το κρύψω: δεν έχω χρήματα ούτε για να ζήσω. Ούτε ένα ευρώ. Ούτε για το ρεύμα ούτε για το νερό. Έκανα όλες αυτές τις οικονομίες όλα αυτά τα χρόνια για να ζω αξιοπρεπώς. Ποτέ δεν έχω ζητήσει βοήθεια από κανέναν. Και τώρα, σε αυτή την ηλικία, βρέθηκα να ζητάω από τον κόσμο να με βοηθήσει. Δεν έχω κανέναν στον κόσμο να με βοηθήσει. Είμαι εντελώς ξεκρέμαστη. Κάνω έκκληση: όποιος φίλος θέλει να με βοηθήσει ας το κάνει», λέει με σπαρακτική φωνή η σπουδαία τραγουδίστρια.

Όταν η θρυλική ερμηνεύτρια αποκάλυψε την κακοποίηση που είχε δεχτεί…

Η Καίτη Ντάλη θεωρείται η “μούσα” του Σταύρου Ξαρχάκου, καθώς πριν από μερικά χρόνια ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης την εμπιστεύτηκε και της χάρισε μια δεύτερη καριέρα, που είχε τη δική του “σφραγίδα”, με τα δικά του τραγούδια.

Η ίδια αποφάσισε το 2012 να αποσυρθεί, κλείνοντας μια για πάντα τις πόρτες που είχαν ανοίξει διάπλατα για εκείνη. Για πολλούς συνθέτες η Καίτη Ντάλη υπήρξε μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες των μεγάλων ζεϊμπέκικων της δεκαετίας του ’70. Το 2019, σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση ζωής, είχε αποφασίσει να μιλήσει στην “Espresso”, ταρακουνώντας συθέμελα το λαϊκό τραγούδι με τις αποκαλύψεις της.

«Δούλεψα με “θηρία”. Με τον Τσιτσάνη, τον Ζαμπέτα, τον Γαβαλά, τον Διονυσίου… Με έπαιρναν μαζί τους, γιατί τους έφερνα κόσμο και χαρτούρα. Στον Τσιτσάνη άρεσε η φωνή μου. Με τον Ζαμπέτα ήμουν φίλη. Όμως εγώ δέχτηκα πόλεμο από ανθρώπους που ήταν πίσω από όλα αυτά τα ιερά τέρατα. Μου έβαζαν συνεχώς τρικλοποδιές. Τι να εξιστορήσω και τι να αφήσω…» ανέφερε σε εκείνη την κατάθεση ψυχής. Ωστόσο η Καίτη Ντάλη ήταν η πρώτη γυναίκα του καλλιτεχνικού στερεώματος που αποκάλυψε την άγρια κακοποίηση που είχε δεχτεί από τον σύζυγό της.

«Δεν απέκτησα δική μου οικογένεια. Μία φορά παντρεύτηκα και μετά την εκκλησία χώρισα. Δεν μπορούσε να πάει παρακάτω αυτός ο γάμος… Δεν μπορεί να παντρεύεσαι και ο άλλος να πηγαίνει με γκόμενα το ίδιο βράδυ. Αυτό που λένε σήμερα “bullying” θα έπρεπε να το μετονομάσουν σε “σε πατάω κάτω”. Έχω φάει το ξύλο της αρκούδας από τον άνδρα μου. Τον παντρεύτηκα για πέντε ώρες και μετά την εκκλησία τον χώρισα. Ήμασταν μαζί δύο και πλέον χρόνια. Το ξύλο το δικό μου δεν το έχει φάει άλλος άνθρωπος… Ήταν άρρωστος από τη ζήλια. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς τι τράβηξα. Ήθελε να με καταστρέψει. Και δεν μπορούσα να τον καταγγείλω στην Αστυνομία, γιατί θα με έγραφαν τα περιοδικά και φοβόμουν μην το μάθουν η μάνα μου, ο πατέρας μου. Ήμουν όνομα τότε. Μετά το ξύλο που έτρωγα από εκείνον πήγαινα με δεμένα πόδια και χέρια να τραγουδήσω. Κατέστρεψα την καριέρα και τη ζωή μου εξαιτίας του. Όταν χωρίσαμε, είχε βάλει φίλους του και όπου με έβρισκαν με χτυπούσαν. Και πόσα δεν πλήρωσα για να πάρω το διαζύγιο… Περιουσίες. Δεν μου πήρε μόνο τα λεφτά, αλλά τον πλήρωσα με τη ζωή μου ολόκληρη!», είχε πει η ίδια.

