Τεχνολογία - Επιστήμη

Θωμαΐδης για ιικό φορτίο στον ΑΝΤ1: επιπλέον μείωση 15% στην Αττική (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Καθηγητής του ΕΚΠΑ για τα επίπεδα της μόλυνσης, τον λόγο της αποκλιμάκωσης, αλλά και τον ορίζοντα που χρειάζεται για να φανεί αν θα υπάρξει αντιστροφή της κατάστασης.

«Οι αναλύσεις που έχουμε κάνει είναι από την Μεγάλη Τετάρτη έως και την Τετάρτη του Πάσχα και είδαμε μια επιπλέον μείωση της τάξης του 15%», σε σχέση με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη ο ΕΟΔΥ και αφορούν το διάστημα μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη, όπως είπε ο Νίκος Θωμαΐδης στον ΑΝΤ1 και το κεντρικό δελτίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο καθηγητής αναλυτικής χημείας στο ΕΚΠΑ, επεσήμανε πως «φαίνεται μια ύφεση στο ιικό φορτίο. Θέλουμε να δούμε και τα στοιχεία της επόμενης εβδομάδας που θα ανοίξουν και τα σχολεία», ώστε να υπάρξει βεβαιότητα για την μείωση του ιικού φορτίου.

«Αυτό που πιστεύω ότι έχει επιδράσει θετικά είναι η ένταση των εμβολιασμών. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο όπλο. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να ενταθεί το επόμενο διάστημα και όλα θα πάνε μια χαρά», κατέληξε ο κ. Θωμαϊδης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελευθερούπολη: Άνοιξαν τάφο και έκλεψαν τον νεκρό!

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Εστίαση - Επανεκκίνηση: πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το κεφάλαιο κίνησης