Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Εκπαιδευμένες μέλισσες εντοπίζουν κρούσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις μέλισσες στην μάχη κατά του κορονοϊού ρίχνουν ερευνητές στην Ολλανδία προκειμένου να ανιχνεύουν πιο γρήγορα τα κρούσματα.

Συγκεκριμένα εκπαίδευσαν μέλισσες, που έχουν μια ασυνήθιστα οξεία αίσθηση όσφρησης, προκειμένου να αναγνωρίζουν δείγματα μολυσμένα με COVID-19, ένα εύρημα που, όπως λένε, θα μπορούσε να μειώσει τον χρόνο αναμονής για αποτελέσματα τεστ σε μόλις μερικά δευτερόλεπτα.

Προκειμένου να εκπαιδεύσουν τις μέλισσες, οι επιστήμονες στο εργαστήριο βιο-κτηνιατρικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Wageningen, τους έδωσαν ζαχαρόνερο ως ανταμοιβή, αφότου τους έδειξαν δείγματα μολυσμένα με Covid-19. Τα έντομα δεν θα έπαιρναν ανταμοιβή, αφότου τους έδειχναν ένα δείγμα που δεν ήταν μολυσμένο.

Αφού συνήθισαν το σύστημα, οι μέλισσες μπορούσαν αυθόρμητα να επιμηκύνουν τη γλώσσα τους για να πάρουν μια ανταμοιβή, όταν τους έδειχναν ένα μολυσμένο δείγμα, εξηγεί ο Βιμ φαν ντερ Πόελ, ένας καθηγητής ιολογίας, που συμμετείχε στο σχέδιο.

«Συγκεντρώνουμε κανονικές μέλισσες από έναν μελισσοκόμο και τις τοποθετούμε σε ένα εξάρτημα», περιγράφει ο επιστήμονας. «Αμέσως μόλις τους δείχνουμε ένα θετικό δείγμα, τους δείχνουμε και ζαχαρόνερο. Αυτό που οι μέλισσες κάνουν είναι να επιμηκύνουν την προβοσκίδα τους προκειμένου να πάρουν το γλυκό νερό».

Η επιμήκυνση της γλώσσας της μέλισσας για να πιει αποτελεί επιβεβαίωση ενός θετικού αποτελέσματος τεστ κορονοϊού, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Μπορεί να χρειάζονται ώρες ή ημέρες για να πάρει κανείς τα αποτελέσματα ενός τεστ Covid-19, όμως η απάντηση από τις μέλισσες είναι άμεση. Η μέθοδος είναι, επίσης, φθηνή και θα μπορούσαν, επομένως, να την χρησιμοποιήσουν χώρες όπου τα τεστ είναι ελάχιστα, υποστηρίζουν οι ερευνητές.

Από την άλλη, ο Ντιρκ ντε Γκράαφ, ένας καθηγητής που εξειδικεύεται σε μέλισσες, έντομα και στην ανοσολογία των ζώων στο Πανεπιστήμιο Ghent στο Βέλγιο, είπε ότι δεν βλέπει η τεχνική αυτή να αντικαθιστά τις πιο συμβατικές μορφές ενός τεστ Covid-19 στο εγγύς μέλλον.

«Είναι μια καλή ιδέα, όμως θα προτιμούσα να κάνω τεστ χρησιμοποιώντας τα κλασσικά διαγνωστικά εργαλεία παρά να χρησιμοποιώ μέλισσες για αυτό. Είμαι τεράστιος θαυμαστής των μελισσών, όμως θα χρησιμοποιούσα τις μέλισσες για άλλους σκοπούς παρά για την ανίχνευση της Covid-19».