Κοινωνία

Φροντιστήρια: Αντιδράσεις για την επαναλειτουργία τους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί δηλώνει αντίθετη στην απόφαση η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.

Της Φωτεινής Νάσσου

Eτοιμάζεται πυρετωδώς να υποδεχθεί τους μαθητές του με ασφάλεια.Ο ιδιοκτήτης φροντιστηρίου Ευάγγελος Βλάχος μετρά τις αποστάσεις στα θρανία και τοποθετεί αναλόγως τις καρέκλες καθώς από τις 10 Μαΐου επαναλειτουργούν τα δια ζώσης τμήματα φροντιστηρίων για μαθητές της Γ’ Λυκείου αλλά και ξένων γλωσσών, για τους οποίος επίκεινται εξετάσεις τίτλων επάρκειας ξένων γλωσσών.

«Δεν ξέρουμε αυτή την στιγμή που μιλάμε αν θα ‘ρθει η Τρίτη λυκείου για τα μαθήματα επιλογής της στην ξένη γλώσσα ή αν θα έρθουν όλα τα πτυχία. Έχουμε και δημοτικού που δίνουν Lower έχουμε και ενήλικες που δίνουν Proficiency», δήλωσε ο Ευάγγελος Βλάχος.

Αντίθετη στο άνοιγμα πάντως εμφανίζεται η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών σε επιστολή της προς τους Υπουργούς Παιδείας και Εργασίας.

Παρότι το κουδούνι θα χτυπήσει στα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα νηπιαγωγεία όλης της χώρας, το άνοιγμα των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών μετατίθεται προς τις 20-24 Μαΐου.

«Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία είναι δύσκολο να υποβληθούν σε self-tests και να φορούν μάσκες”, εξήγησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.

Τα δωρεάν τεστ αυτοδιάγνωσης διατίθενται ήδη στα φαρμακεία μέχρι το Σάββατο μόνο σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και διοικητικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το αυτοδιαγωνιστικό τεστ κορονοϊού θα πρέπει να γίνεται έως και είκοσι τέσσερις ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων της Δευτέρας και της Πέμπτης.

Από 17 Μαΐου, επανεκκινούν οι πρακτικές, οι κλινικές και οι εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια, ενώ επιτρέπεται η δια ζώσης επαναλειτουργία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Θωμαΐδης για ιικό φορτίο στον ΑΝΤ1: επιπλέον μείωση 15% στην Αττική (βίντεο)

Ελευθερούπολη: Άνοιξαν τάφο και έκλεψαν τον νεκρό!

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης