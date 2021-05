Καιρός

Καιρός: ζέστη, σκόνη και τοπικές νεφώσεις την Παρασκευή

Πόσο ισχυροί και από ποιες διευθύνσεις θα πνέουν οι άνεμοι. Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές μέχρι τις απογευματινές ώρες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ. Βαθμιαία όμως θα στραφούν στα ανατολικά σε νοτιοανατολικούς και στα δυτικά σε βορειοανατολικούς, με ένταση 4 τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές μέχρι τις απογευματινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 μποφόρ. Το μεσημέρι - απόγευμα οι άνεμοι θα γίνουν νότιοι-νοτιοανατολικοί, έως 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, μέχρι τις απογευματινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητών διευθύνσεων, 2 με 3 μποφόρ. Από το μεσημέρι, οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί, 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές μέχρι τις απογευματινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 2-3 μποφόρ και από το μεσημέρι και μετά νότιοι-νοτιοανατολικοί, έως 4 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 12 έως 28 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, η ελάχιστη τιμή της θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια το μεσημέρι. Θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι, 3 μποφόρ, ενώ στα νότια θα φυσούν βόρειοι-βορειοανατολικοί, 4 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, μέχρι τις απογευματινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 2 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί στα ανατολικά, έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 13 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, μέχρι τις απογευματινές ώρες. Θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί άνεμοι, 3 με 4 και βαθμιαία 4-5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στην Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 και στα νότια το πρωί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους-νοτιοανατολικούς, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη).

Ο καιρός το Σάββατο

Για το Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στα δυτικά. Στα ανατολικά προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές μέχρι το απόγευμα. Τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι στην κεντρική, στην ανατολική Μακεδονία και στην Θράκη, με σταδιακή εξασθένηση από τα δυτικά τη νύχτα. Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες στα ανατολικά και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί, 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Στα ανατολικά, θα πνέουν αρχικά νοτιοανατολικοί άνεμοι, 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Γρήγορα στα βόρεια και από το απόγευμα στα νότια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων, ενώ το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και τα νότια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Κυριακή του Θωμά

Για την Κυριακή του Θωμά προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και Στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στη βόρεια Κρήτη μέχρι το μεσημέρι. Τις πρωινές ώρες είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στη Χαλκιδική, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί στα δυτικά, 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση.

