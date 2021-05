Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη ο 22χρονος που παρενόχλησε νεαρή

Συνελήφθη μετά την καταγγελία κοπέλας ότι την ακολούθησε την ώρα που επέστρεφε σπίτι της. Για επιθέσεις και σε άλλες περιοχές ερευνάται ο νεαρός.

Ένας 22χρονος ο οποίος, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ακολούθησε κοπέλα, στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, και φέρεται ότι επιχείρησε να της επιτεθεί σεξουαλικά, συνελήφθη το απόγευμα, από αστυνομικούς του τοπικού Τμήματος Ασφαλείας με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών.

Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής, ο 22χρονος την ακολούθησε την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι της και προσπάθησε να μπει στην πολυκατοικία της, λίγο μετά την είσοδό της.Το πρόσωπο του 22χρονου καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και η Αστυνομία κατόρθωσε να τον ταυτοποιήσει μέσα σε λίγες ώρες και να τον συλλάβει με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η ΕΛΑΣ διερευνά τρεις ανάλογες καταγγελίες νεαρών γυναικών που διαμένουν στην ίδια περιοχή.

Ο 22χρονος, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι η η νεαρή αναρτώντας το επίμαχο βίντεο στη σελίδα της στο Facebook έγραψε:

«Χθες το βράδυ ο συγκεκριμένος τύπος με ακολούθησε για 300 μέτρα, από το τραμ Αιγαίου στη Νέα Σμύρνη μέχρι το σπίτι μου. Στο βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει βγάλει το μόριο του καθώς έρχεται προς εμένα.

Τρέμω στην ιδέα του τι θα είχε γίνει αν δεν είχα ήδη τα κλειδιά στο χέρι μου και δεν είχα κλείσει καλά την πόρτα. Αν τον αναγνωρίσει κάποιος, παρακαλώ να επικοινωνήσει μαζί μου. Έχει γίνει ήδη καταγγελία στο Α.Τ. Νέας Σμύρνης».

Δείτε το βίντεο που ανήρτησε η κοπέλα:

