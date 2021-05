Οικονομία

Σεργουλόπουλος για εστίαση στον ΑΝΤ1: πιο ασφαλείς οι πελάτες μας, από όσο στις πλατείες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε o Φώτης Σεργουλόπουλος για την τήρηση των μέτρων, την στήριξη από την Πολιτεία, το κόστος της επανεκκίνησης και τι ζήτησε από το Κράτος για τα εμβόλια και τα self test.

Στον ΑΝΤ1 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο Φώτης Σεργουλόπουλος, για το άνοιγμα της εστίασης.

Ο παρουσιαστής και ιδιοκτήτης εστιατορίων είπε ότι «ανοίξαμε πάρα πολύ όμορφα. Το άνοιγμα της εστίασης ήταν πάρα πολύ σωστό. Ο κόσμος ξέρει που πάει και τι κάνει, πώς να συμπεριφερθεί».

«Η εστίαση χαρακτηρίστηκε ως επικίνδυνη μέσα στην περίοδο της πανδημίας, αλλά νομίζω είμαστε από τους κλάδους που τηρούν πολύ αυστηρά τα μέτρα και ο καθένας μπορεί να νιώθει ασφαλής και σίγουρα περισσότερο ασφαλής από το να κυκλοφορεί σε πλατείες και πάρκα», είπε ο Φώτης Σεργουλόπουλος.

Ερωτηθείς για το αν ήταν δύσκολη η επανεκκίνηση, σημείωσε ότι «το περιμέναμε τόσο πολύ όταν πλησίαζε ο καιρός και είμασταν λίγο έτοιμοι, δεν ήταν δύσκολη η επανεκκίνηση. Το δύσκολο είναι να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε οικονομικά στις προμήθειες και όσα έρχονται τώρα, μετά από έξι μήνες που είμαστε κλειστοί».

«Η στήριξη ήταν επαρκής από την Πολιτεία ως προς το σκέλος ότι δεν έτρεχαν έξοδα και ότι μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε κάποιες υποχρεώσεις μας», είπε ο Φώτης Σεργουλόπουλος, αναφέροντας πάντως για την εστίαση ως κλάδο ότι «θα θέλαμε να είχαμε μια προτεραιότητα στους εμβολιασμούς, διότι ακόμη και τα self test είναι ένα επιπλέον κονδύλι που καλούμαστε να πληρώσουμε».

Ειδήσεις σήμερα:

Ελευθερούπολη: Άνοιξαν τάφο και έκλεψαν τον νεκρό!

Θωμαΐδης για ιικό φορτίο στον ΑΝΤ1: επιπλέον μείωση 15% στην Αττική (βίντεο)

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης