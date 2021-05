Life

“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με καταιγιστικές εξελίξεις (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1. Οι δολοπλοκίες, οι αποκαλύψεις που τρομάζουν και τα διλήμματα που “καίνε”.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται στον ΑΝΤ1 με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Δευτέρα 10 Μαΐου - Επεισόδιο 136

Ο Μιλτιάδης, μετά τη σύγκρουση με τον Μελέτη, δείχνει να έχει χάσει τον έλεγχο. Πώς θα αντιδράσει; Ο Λάμπρος και η Βιολέτα φοβούνται μην επαναληφθούν τα παλιά και προσπαθούν να τον προστατεύσουν. Ο Βόσκαρης δεν μπορεί να δεχτεί την αποκάλυψη της Ευσεβίας. Η απόφαση του δικαστηρίου αλλάζει τα πάντα και οι ζωές των αδελφών Σταμίρη, αλλά και του Νικηφόρου, δε θα είναι πια ίδιες. Όσο ο Μιλτιάδης κινδυνεύει να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα, το ρήγμα ανάμεσα στον Κωνσταντή και τον Δούκα όλο και μεγαλώνει καθώς διαφωνεί με όσα κάνουν. Ο Αλέξης με τον Ανδρεάδη και τον Σπανό προσπαθούν να στριμώξουν τον Δούκα αλλά ο Μεγαρίτης τους παρακολουθεί στενά και μαθαίνει τα σχέδιά τους έγκαιρα.

Τρίτη 11 Μαΐου - Επεισόδιο 137

Θα καταφέρει ο Μιλτιάδης να μην βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα; Ο Δούκας πληροφορείται απ’ τον Αχιλλέα πως ο Αλέξης προσπαθεί ν’ αποδείξει την εμπλοκή του στον φόνο του Θέμελη, ενώ ο Αχιλλέας με τη σειρά του ανακαλύπτει στο πρόσωπο του Αλέξη έναν παλιό εχθρό. Η Ασημίνα και η Δρόσω θα δεχτούν την επίσκεψη της Μυρσίνης που για μια ακόμα φορά θα τις αναστατώσει. Ο Μπάμπης υπογράφει στη δισκογραφική εταιρεία, ενώ ο Συνεταιρισμός πιέζει την Ελένη να προχωρήσουν την απάτη με τα καπνά. Θα καταφέρει η Ελένη να εκμεταλλευτεί την απουσία του Μιλτιάδη και να τους αλλάξει γνώμη; Η Ανέτ εκβιάζει τον Δούκα ότι θ’ αποκαλύψει την αλήθεια για τον φόνο του Θέμελη, ζητώντας συγκεκριμένο αντάλλαγμα. Πώς θα ξεγλιστρήσει αυτή τη φορά ο Δούκας, όταν καταλάβει ότι η Ανέτ ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την απειλή της;

Τετάρτη 12 Μαΐου - Επεισόδιο 138

Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του Δούκα και του Μελέτη, μετά τον εκβιασμό της Ανέτ; Παρά τις νέες εξελίξεις, η Δρόσω και ο Κωνσταντής συνεχίζουν τη σχέση τους, αλλά τα εμπόδια είναι πολλά. Οι αγρότες του Συνεταιρισμού παίρνουν μια παράτολμη απόφαση, ενώ η Ελένη καταφεύγει σε μια γυναίκα που μπορεί ν’ αποδειχτεί η σωτηρία τους και να ξεφύγουν απ’ τα δεσμά του Δούκα. Η Πηνελόπη ανακαλύπτει την έρευνα που κάνει ο Αλέξης εναντίον του πατέρα της και εκείνος ζητάει τη βοήθειά της. Θα πεισθεί να τον βοηθήσει ή θα πάρει το μέρος της οικογένειάς της; Ο Αχιλλέας προσφέρει γι’ ακόμα μια φορά τις υπηρεσίες του στον Δούκα και θα τον φέρει ένα βήμα πριν γίνει ο κυρίαρχος ολόκληρου του Διαφανίου.

Πέμπτη 13 Μαΐου - Επεισόδιο 139

Στον Συνεταιρισμό επικρατεί φόβος μήπως ο Σεβαστός ανακαλύψει πως τον κορόιδεψαν. Στα χέρια της Ασημίνας, θα πέσει το μοναδικό αντίτυπο του βιβλίου που γράφει ο Νικηφόρος. Η Ασημίνα μόλις το διαβάσει θα βρεθεί μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα. Οι τύψεις και οι ενοχές πιέζουν την Ανέτ καθώς τα μυστικά βαραίνουν μέσα της όλο και περισσότερο. Η Σοφούλα δεν έχει βρει ακόμα τον εαυτό της, παρά τις προσπάθειες της Ρίζως. Ο Άγγελος, όμως, είναι πάλι εκεί για να τη βοηθήσει. Ο Δούκας ανακαλύπτει ποιος αγόρασε τα καπνά απ’ τον Συνεταιρισμό και του προτείνει συνεργασία, αλλά ένα άρθρο που δημοσιεύεται σε εφημερίδα μπορεί να του ανατρέψει τα σχέδια…

Το επίσημο PODCAST «Άγριες Μέλισσες», με παρουσιαστή τον ίδιο τον σκηνοθέτη της σειράς, Λευτέρη Χαρίτο, μας ταξιδεύει πίσω από τις κάμερες. Ακούστε τα συγκλονιστικά επεισόδια, πατώντας τα παρακάτω link:

#AgriesMelisses

Ειδήσεις σήμερα:

“YFSF - All Star”: Η Στεφανία και η βραδιά για την Eurovision (εικόνες)

40 χρόνια στην ΕΕ: Το βίντεο της Κομισιόν για την Ελλάδα

Τζορτζ Κλούνεϊ: Το ξεκαρδιστικό διαφημιστικό που έγινε viral (βίντεο)

Gallery