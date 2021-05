Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: ανευρύσματα, κορονοϊός, οστεοπαθητική και κοιλιακό λίπος

Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν στη σωματική, στην ψυχική, αλλά και στην πνευματική μας υγεία.

Το Σάββατο 8 Μαΐου, στις 10:30, ενημερωνόμαστε για το Εργαστήριο Επεμβατικής Ακτινολογίας -Νευροακτινολογίας στο 251 Γ.Ν.Α., τη χρήση της τρισδιάστατης πλοήγησης και της 4D απεικόνισης για την αντιμετώπιση ανευρυσμάτων, δυσπλασιών και εγκεφαλικών. Μαθαίνουμε τις πρώτες βοήθειες που σώζουν ζωές, από εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καθώς και τους τρόπους που η οστεοπαθητική αντιμετωπίζει τον χρόνιο πόνο στην μέση.

Την Κυριακή 9 Μαΐου, στις 10:30, αναλύουμε τις νέες μελέτες για τις παρενέργειες του στρες μετά τον εμβολιασμό κατά της covid-19. Πώς απειλεί την υγεία μας το κοιλιακό λίπος; Πόσο σημαντική είναι η μεζούρα; Τέλος, ενημερωνόμαστε για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων, στο καταφύγιο της Ηλιούπολης.

