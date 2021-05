Life

“Η φωτογραφία της ζωής μου” με τρεις ξεχωριστές ιστορίες ζωής (εικόνες)

Ιστορίες ανθρώπων που αποκαλύπτονται στην Μαριάννα Τουμασάτου και μνήμες που ξετυλίγονται και «αναβιώνουν» μέσα από τα καρέ.

Την Δευτέρα 10 Μαΐου στις 23:30 «Η φωτογραφία της ζωής μου» και η Μαριάννα Τουμασάτου, κάνουν μια βόλτα στο παρελθόν, μιλούν για το παρόν και εμπνέουν αισιοδοξία για το μέλλον. Με τη βοήθεια του φωτογράφου, Αλέξανδρου Μαραγκού και της ομάδας παραγωγής, η εκπομπή ξεφυλλίζει το φωτογραφικό άλμπουμ του Μελέτη Ηλία, του Μανώλη Παττακού και της Μαρίας Αποστολάκη.

Ο Μελέτης Ηλίας γεννήθηκε στο Μενίδι. Τελείως τυχαία, κι ενώ σπούδαζε λογιστικά, είδε κάποιες παραστάσεις και αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στην υποκριτική. Έδωσε εξετάσεις στο Εθνικό αλλά δεν πέρασε και πήγε τελικά στο Θέατρο Τέχνης. Το 2003 μπήκε στον θίασο του Θόδωρου Τερζόπουλου, και για πέντε χρόνια έκαναν περιοδεία σε όλο τον κόσμο. Η μετάβαση στην τηλεόραση ήταν πολύ δύσκολη, γιατί δεν είχε εμπειρία με την κάμερα. Το 2005 γνώρισε την γυναίκα του. Το 2010 παντρεύτηκαν και στη συνέχεια απέκτησαν 2 παιδιά. Υπάρχουν στιγμές που νιώθει τύψεις, γιατί λόγω δουλειάς, έχει χάσει πολύτιμο χρόνο από τα παιδιά του. Δεν μετανιώνει όμως που έκανε οικογένεια, καθώς ομολογεί πως είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχει.

Ο Μανώλης Παττακός γεννήθηκε το 1958 σε ένα μικρό χωριό του Ρεθύμνου. Έχει τέσσερα αδέλφια, με τα οποία είναι δεμένοι «σαν γροθιά». Από μικρός αγαπούσε τους παραδοσιακούς Κρητικούς χορούς. Στα 16 του ήδη ήξερε ότι θέλει να ακολουθήσει αυτό τον δρόμο και αυτή η επιλογή του τον έφερε σε ρήξη με τον πατέρα του. Το 1979 η Δώρα Στράτου και το Λύκειο των Ελληνίδων, τον επέλεξαν ως πρωτοχορευτή στους κρητικούς χορούς. Το 1988 ο Μανώλης μαζί με δύο φίλους ίδρυσαν τους «Κουρήτες». Από τότε έχει χορέψει από την Αμερική μέχρι την Κίνα και από την Σκανδιναβία μέχρι την Αφρική. Νιώθει περήφανος για τον τόπο του και το πιο σημαντικό πράγμα για εκείνον στη ζωή είναι να τον ξεπεράσουν τα παιδιά του, όπως εκείνος ξεπέρασε τον πατέρα του!

Η Μαρία Αποστολάκη γεννήθηκε το 1951 στον Υμηττό. Σε ένα αποκριάτικο πάρτι γνώρισε τον άντρα της. Ήταν μεγάλος έρωτας… Η μητέρα της δεν τον ήθελε. Ο άντρας της πήγε να την ζητήσει όταν εκείνη ήταν 19 αλλά κατέληξαν στο… τμήμα. Εκεί η Μαρία ομολόγησε ότι ήταν έγκυος. Μέσα σε ένα μήνα έγινε ο γάμος. Με τον άντρα της απέκτησαν 2 παιδιά και μετράνε σήμερα 52 χρόνια μαζί. Το μεγαλύτερο αγκάθι στη ζωή της ήταν ο πρόωρος θάνατος του αδερφού της. Το χαμόγελο επανήλθε στα χείλια της όταν γεννήθηκε το πρώτο της εγγόνι. Σήμερα έχει 3 εγγόνια που της δίνουν μεγάλη χαρά.

