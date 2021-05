Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Εμβολιάστηκε η Νίκη Κεραμέως

«Eυγνωμοσύνη στους επιστήμονες και στους υγειονομικούς μας». Η ανάρτηση της Υπουργού Παιδείας.

Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως έκανε σήμερα το εμβόλιο κατά του κορονοϊού όπως φαίνεται και στη σχετική ανάρτησή που έκανε στο Twitter.

«Έφτασε και εμένα η σειρά μου για αυτό το μεγάλο δώρο της επιστήμης, υπέρ της ζωής! Απέραντη ευγνωμοσύνη στους επιστήμονες και στους υγειονομικούς μας. Αισιοδοξία, ελπίδα, ελευθερία!» έγραψε η υπουργός Παιδείας στην ανάρτησή της την οποία συνόδευσε και από τη σχετική φωτογραφία.

Δείτε την ανάρτησή της

Έφτασε και εμένα η σειρά μου για αυτό το μεγάλο δώρο της επιστήμης, υπέρ της ζωής! Απέραντη ευγνωμοσύνη στους επιστήμονες και στους υγειονομικούς μας. Αισιοδοξία, ελπίδα, ελευθερία! #σηκώνουμε_μανίκια #επιχείρηση_ελευθερία pic.twitter.com/ZdhaUMNBv7

— Niki Kerameus (@nkerameus) May 6, 2021