“Παρουσιάστε!”: ο “χωρισμός” και οι… απρόσμενες επαφές! (εικόνες)

Η διαμάχη των διοικητών δεν έχει τέλος και εκτυλίσσεται με κάθε αφορμή, φέροντας “ταραχές” στους ήρωες και άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές της σειράς του ΑΝΤ1

Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, οπλίτες και πολιτικό προσωπικό, μαζί με την «μικρή κοινωνία» στις Αρκουδιές, δίνουν Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00, τον καλύτερο τους εαυτό, για να χαρίσουν στιγμές γέλιου στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1.

Δευτέρα 10 Μαΐου - Επεισόδιο 53

Με εντολή του ΓΕΣ, το 31 Τ.Κ. σύντομα θα επιστρέψει στο παλιό του στρατόπεδο κι η μεγάλη "συγκατοίκηση" οδεύει προς το τέλος της. Ο Ταξίαρχος, πριν ανακοινώσει τα δυσάρεστα νέα στους διοικητές, τους δίνει εντολή να διοργανώσουν μια "βραδιά οπλίτη" με τραγούδια και χορό για να ανεβούν τα πνεύματα. Το μόνο όμως που καταφέρνει είναι να τους βάλει να τσακωθούν, με τον Γούλα να θέλει να μετατρέψει την βραδιά σε προσωπική του συναυλία. Οι φαντάροι, πηγμένοι στις αγγαρείες και τις υπηρεσίες, μονομαχούν για την καρδιά της Καψάλη μπας και καταφέρουν να κερδίσουν την εύνοιά της, κι η Φραντζέσκα αρχίζει και βγάζει ζήλιες στον Καρυπίδη. Την ίδια ώρα, η Βαρκάρη φέρεται περίεργα όλη μέρα στον Μέγα μετά από ένα αλλόκοτο όνειρο. Κι ενώ ο Σκορδάς ετοιμάζεται να σαμποτάρει το μεγάλο σόου του Γούλα, το απόλυτο χάος θα έρθει από αλλού, όταν ένα παλιό φλερτ αναζωπυρωθεί και φέρει τα πάνω κάτω στις σχέσεις στο στρατόπεδο.

Τρίτη 11 Μαΐου - Επεισόδιο 54

Ο Καρυπίδης κι η Βαρκάρη ξυπνάνε στο ίδιο κρεβάτι. Χωρίς ανάμνηση απ' το προηγούμενο βράδυ, αλλά βέβαιοι ότι τα πράγματα ξέφυγαν μεταξύ τους, πασχίζουν να συγκαλύψουν το μεγάλο "κακό" απ' τον Μέγα και την Φραντζέσκα. Την ίδια ώρα, κανείς δεν πιστεύει ότι ο Δαλέκας κατάφερε να "ρίξει" την Καψάλη. Και παρά τις προσπάθειές του να πείσει τους πάντες ότι κάποιος φαντάρος ήρθε κοντά με ανώτερη, όλοι νομίζουν ότι αναφέρεται στον Καρυπίδη και την Βαρκάρη... Ο Σκορδάς κι ο Γούλας, για άλλη μια φορά στα μαχαίρια, πανηγυρίζουν για τον επικείμενο "χωρισμό" των στρατοπέδων. Η Γλυκερία όμως αναβιώνει το τραύμα του διαζυγίου των γονιών της και προσπαθεί να κρατήσει τον "γάμο" μεταξύ των διοικητών ζωντανό. Και ενώ εκείνη πασχίζει να κρατήσει τους πάντες ενωμένους, ο Καρυπίδης κι η Βαρκάρη ετοιμάζονται άθελά τους να τα διαλύσουν όλα…

