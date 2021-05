Life

Κιμ Καρντάσιαν: Εμπλέκεται σε υπόθεση αρχαιοκαπηλίας (βίντεο)

Το όνομά της συνδέεται με κατασχεμένο φορτίο, που περιελάμβανε ρωμαϊκό άγαλμα, το οποίο είχε κλαπεί από την Ιταλία.

Του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη

Το 2016 η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ ανακαίνιζαν την πολυτελέστατη έπαυλη τους, στο Καλαμπάσας του Λος Άντζελες.

Εκείνη ακριβώς την περίοδο ήταν που τελωνειακοί στην “Πόλη των Αγγέλων” εντόπιζαν και προχωρούσαν στην κατάσχεση ενός ύποπτου φορτίου, αξίας 750.000 δολαρίων.

Στο εσωτερικό του βρήκαν μοντέρνα έπιπλα, αλλά και 40 αρχαιότητες, ανάμεσά τους και ένα άγαλμα, που φέρει τον τίτλο “Θραύσμα της Αθηνάς της Σάμου του Μύρωνα”.

Όπως αποδείχθηκε, επρόκειτο για ένα αρχαίο ρωμαϊκό γλυπτό, που εμπειρογνώμονες από τη Ρώμη κατέληξαν στο συμπέρασμα πως είχε κλαπεί και μεταφερθεί λαθραία από την Ιταλία.

Η Κιμ Καρντάσιαν αρνείται κάθε εμπλοκή, την ώρα που η Ιταλία κατέθεσε επίσημο αίτημα για τον επαναπατρισμό του αγάλματος.

