Παναθηναϊκός - Λαύριο: Πράσινη “κυριαρχία” πριν από τον τελικό

Σίφουνας ο Παναθηναϊκός, συνέτριψε με κατοστάρα το Λαύριο και ετοιμάζεται για το 20ο Κύπελλο.

Την πρόκριση στον τελικό του 46ου Κυπέλλου Ελλάδας, με... κατοστάρα απέναντι στο Λαύριο (108-71) εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός και την Κυριακή (9/5) θα αντιμετωπίσει στον τελικό τον Προμηθέα Πατρών, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Οι «πράσινοι» εξασφάλισαν την πρόκριση στον 25ο τελικό Κυπέλλου Ελλάδας στην ιστορία τους και απέναντι στους περυσινούς φιναλίστ Αχαιούς θα διεκδικήσουν το 20ο τρόπαιο στον θεσμό. Η τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας ήταν τη σεζόν 2018-19, όταν επικράτησε με 79-73 του ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε το Περιστέρι με 88-62 στον προημιτελικό την Τρίτη του Πάσχα (4/5) και απόψε έθεσε εκτός και την ομάδα που είχε αποκλείσει στα προημιτελικά την τελευταία Κυπελλούχο Ελλάδας ΑΕΚ.

Στον αντίποδα, το Λαύριο, αν και απέκλεισε στην παράταση την ΑΕΚ στα προημιτελικά (90-85 παρ., 74-74 κ.α.) δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρώτη παρουσία του σε τελικό Κυπέλλου.

Πρώτος σκόρερ των «πρασίνων» στον ημιτελικό με το Λαύριο αναδείχτηκε ο Μπεν Μπέντιλ με 19 πόντους, 18 πρόσθεσε ο Χάουαρντ Σαντ-Ροος, 16 ο Κωνσταντίνος Μήτογλου, 15 ο Ααρόν Ουάιτ και από 12 οι Παπαπέτρου και Χεζόνια.

Εκτός ήταν ο Νεμάνια Νέντοβιτς, ο οποίος χάνει το υπόλοιπο της σεζόν, καθώς είναι εξασθενημένος από τον κορονοϊό και οι «πράσινοι» εξετάζουν την περίπτωση απόκτησης παίκτη στη θέση του ενόψει των πλέι οφ της Basket League.

Από την ομάδα του Χρήστου Σερέλη, ο Άλφα Ντιαλό πέτυχε 25 πόντους, ενώ 16 πόντους πρόσθεσε ο Τάισον Κάρτερ. Ο Βασίλης Μουράτος είχε συγκομιδή 10 πόντους και 7 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 27-16, 53-37, 74-56, 108-71

