Τζορτζ Κλούνεϊ: Το ξεκαρδιστικό διαφημιστικό που έγινε viral (βίντεο)

Έναν απολαυστικό τρόπο βρήκε ο διάσημος ηθοποιός για να προωθήσει την φιλανθρωπική δράση του ιδρύματός του.

Του Τάσου Μαγιόπουλου

Την μεγάλη, αλλά και αρκετά... ιδιαίτερη, αγάπη του για τον Μπραντ Πιτ, ξεδιπλώνει ο Τζορτζ Κλούνεϊ, σε ένα ξεκαρδιστικό νέο διαφημιστικό για φιλανθρωπικό σκοπό.

Λόγω lockdown, ο Κλούνεϊ αναγκάζεται να μείνει για κάμποσους μήνες στο σπίτι ενός… άγνωστου προς εκείνον.

Ο νέος του συγκάτοικος στέκει αμήχανος μπροστά στην υπερβολική αδυναμία του Αμερικανού ηθοποιού για τον γοητευτικό συνάδελφό του.

Η συγκατοίκηση μετατρέπεται σε καθημερινή κόλαση για τον άτυχο Μπάιρον,

Το απολαυστικό σποτ έχει σκοπό να συγκεντρώσει δωρεές προς το ίδρυμα του Κλούνεϊ για την ενίσχυση της Δικαιοσύνης παγκοσμίως.

Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα Σαββατοκύριακο στο εξοχικό του Τζορτζ και της Αμάλ Κλούνεϊ, στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας, χωρίς… απρόοπτες εμφανίσεις-έκπληξη από μεριάς του Μπραντ Πιτ.

