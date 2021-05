Πολιτική

Γιάννης Λαγός: Αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση έκδοσης στην Ελλάδα (βίντεο)

Ξενοφοβικές κορώνες από τον ευρωβουλευτή, που καταδικάστηκε για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.

Της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρίας Αρώνη

Σύμφωνα με την εισαγγελία Βρυξελλών, η ακρόαση του Γιάννη Λαγού ενώπιον της αίθουσας του συμβουλίου των Βρυξελλών θα γίνει το πρωί της Παρασκευής, προκειμένου να εξεταστεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψής του, που εκδόθηκε από την Ελλάδα.

Η ακρόαση θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και η εισαγγελία των Βρυξελλών θα ανακοινώσει την τελική απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λαγός βρέθηκε ενώπιον του Βέλγου ανακριτή πριν από μία εβδομάδα και αρνήθηκε την παράδοσή του στις ελληνικές Αρχές. Η εισαγγελία Βρυξελλών είχε πει ότι εντός 15 ημερών θα επανεξετάσει το ζήτημα, φαίνεται όμως ότι οι βελγικές Αρχές θέλουν να επισπεύσουν την όλη διαδικασία.

Ο Γιάννης Λαγός οδηγήθηκε στις φυλακές St Gilles στις Βρυξέλλες στις 28 Απριλίου, από όπου έστειλε μήνυμα για τις «άθλιες» συνθήκες κράτησής του, αφήνοντας παράλληλα και ξενοφοβικές κορώνες για τους Άραβες συγκρατούμενούς του. Δεν αποκλείεται να επιβεβαιωθούν οι φήμες που λένε ότι αύριο θα συναινέσει με την έκδοσή του στην Ελλάδα για να εκτίσει την ποινή του.

