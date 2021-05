Αθλητικά

Europa League: Τελικός με Βιγιαρεάλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Τo “κίτρινo υποβρύχιo” θα τεθεί αντιμέτωπο με τους “κόκκινους διαβόλους” στον τελικό του Γκντανσκ.

Βιγιαρεάλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του Europa League, καθώς οι δύο ομάδες σφράγισαν το βράδυ της Πέμπτης τα εισιτήριά τους για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Στους αποψινούς ημιτελικούς, η Βιγιαρεάλ απέσπασε λευκή ισοπαλία στην έδρα της Άρσεναλ και σε συνδυασμό με τη νίκη της (2-1) στην Ισπανία, πήρε την πρόκριση. Παράλληλα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προκρίθηκε, αν και ηττήθηκε από τη Ρόμα (3-2), μετά το υπέρ της 6-2 στον πρώτο αγώνα.

Το εμφατικό 6-2 του πρώτο αγώνα στο “Old Trafford” προσέφερε τεράστιο προβάδισμα στη Γιουνάιτεντ, η οποία μολονότι προηγήθηκε στο 39' με τον Έντινσον Καβάνι, είναι αλήθεια πως τα... χρειάστηκε στο πρώτο 20λεπτο του δευτέρου ημιχρόνου, όταν η Ρόμα “γύρισε” μέσα σε τέσσερα λεπτά το σκορ (57'-60') κι έχασε άλλες τέσσερις απίστευτες ευκαιρίες για να βάλει “φωτιά” στη “μάχη” της πρόκρισης.

Οι “κόκκινοι διάβολοι” ωστόσο, είχαν σε καταπληκτική βραδιά τον Ντε Χέα, που έκανε συνολικά 10 αποκρούσεις κι “έσβησε” το ξέφρενο 20λεπτο της Ρόμα, η οποία πάντως “έπεσε” με το κεφάλι... ψηλά. Στο 68' ο Καβάνι έφερε το ματς στα ίσα και “τελείωσε” κάθε... ελπίδα της Ρόμα να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.

Οι Ρωμαίοι πάντως, συνέχισαν να το παλεύουν, είχαν δοκάρι στο 72' με τον Μιχιταριάν κι εν τέλει πήραν τη νίκη... γοήτρου χάρις στο γκολ του Ζαλέφσκι στο 83' (το σουτ του κόντραρε στον Τέλες και πέρασε κάτω απ' τα πόδια του Ντε Χέα).

Αντίπαλος της Γιουνάιτεντ θα είναι η - μεγάλη έκπληξη του φετινού Europa League - Βιγιαρεάλ, η οποία άντεξε στην πίεση που της άσκησε στο “Emirates” η Άρσεναλ, κράτησε το 0-0 και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην Ιστορία της σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Αυτός θα είναι ο τρίτος τελικός ανάμεσα σε αγγλική και ισπανική ομάδα σε τελικό του Europa League ή του Κυπέλλου UEFA, όπως ονομαζόταν παλαιότερα η διοργάνωση. Η πρώτη αγγλο-ισπανική “μάχη” διεξήχθη το 2001, ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Αλαβές, με τους “κόκκινους” να επικρατούν με 5-4 μετά από ένα απίστευτο ματς.

Πέντε χρόνια μετά (2006) η πολυνίκης του θεσμού Σεβίλλη, πήρε πίσω το... αίμα των Ισπανών, επικρατώντας στον τελικό της Μίντλεσμπρο με 4-0.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στους δεύτερους ημιτελικούς του Europa League:

Ρόμα - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: 3-2

(57' Ντζέκο, 60' Κριστάντε, 83' Ζαλέφσκι - 39', 68' Καβάνι)

Άρσεναλ - Βιγιαρεάλ: 0-0

