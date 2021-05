Κόσμος

ΗΠΑ: μαθήτρια δημοτικού άνοιξε πυρ στο σχολείο της (εικόνες)

Η μαθήτρια έβγαλε ένα πιστόλι από το σακίδιο της και πυροβόλησε αρκετές φορές μέσα στο σχολείο της πριν αφοπλιστεί από τον δάσκαλό της.

Μια μαθήτρια της έκτης τάξης δημοτικού άνοιξε πυρ χθες μέσα σε ένα σχολείο στο Αϊντάχο των ΗΠΑ, τραυματίζοντας ελαφρά τρία άτομα πριν αφοπλιστεί από έναν δάσκαλο, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Η μαθήτρια, που φοιτούσε σε αυτό το σχολείο στη μικρή πόλη Ρίγκπι, συνελήφθη γρήγορα από την αστυνομία, που δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία της ή την ηλικία της. Οι ηλικίες των μαθητών της έκτης τάξης είναι μεταξύ 11 με 12 ετών.

«Σήμερα το πρωί περίπου στις 9:08 π.μ., μια μαθήτρια της έκτης τάξης έβγαλε ένα πιστόλι από το σακίδιο της. Πυροβόλησε αρκετές φορές μέσα στην εγκατάσταση και τραυμάτισε τρία άτομα. Δύο από αυτά είναι μαθητές και ένας επιστάτης του σχολείου», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας του Τζέφερσον, Στιβ Άντερσον σε συνέντευξη τύπου.

Τόνισε ότι οι τραυματισμοί ήταν ελαφροί και ότι δεν διατρέχουν κίνδυνο οι ζωές των τριών θυμάτων, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. «Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, ένας δάσκαλος αφόπλισε την μαθήτρια και την κράτησε μέχρις ότου η αστυνομία την συλλάβει», πρόσθεσε ο σερίφης Άντερσον, χωρίς να είναι σε θέση να εξηγήσει τα κίνητρα του παιδιού. Οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν στην είσοδο του σχολείου και συνεχίστηκαν έξω από αυτό, είπε.

Μια μάστιγα για τις ΗΠΑ, οι επιθέσεις ενόπλων αναβιώνουν συνεχώς τις συζητήσεις για τη διάδοση των πυροβόλων όπλων στη χώρα, χωρίς οι συζητήσεις να καταγράφουν κάποια απτή πρόοδο. Πολλοί Αμερικανοί παραμένουν πολύ προσκολλημένοι στα όπλα τους και έσπευσαν να αγοράσουν περισσότερα από την έναρξη της πανδημίας, και ακόμη περισσότερο κατά τις μεγάλες αντιρατσιστικές διαδηλώσεις της άνοιξης του 2020 και τις εντάσεις που σημειώθηκαν στις προεδρικές εκλογές το φθινόπωρο.

Πέρυσι, περισσότεροι από 43.000 άνθρωποι στις ΗΠΑ σκοτώθηκαν από πυροβόλα όπλα, συμπεριλαμβανομένων αυτοκτονιών, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Gun Violence Archive.





