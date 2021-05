Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής του Πόρτο

Στην ατζέντα των συζητήσεων, πράσινο πιστοποιητικό, εμβολιαστικά προγράμματα και πατέντες εμβολίων.

Ο Οδικός Χάρτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνική Συνοχή την προσεχή 10ετία, αλλά και ο συντονισμός των κρατών μελών της Ένωσης σε ό,τι αφορά στο πράσινο πιστοποιητικό, τα από τούδε και στο εξής εμβολιαστικά προγράμματα και τις πατέντες εμβολίων αναμένεται να τεθούν επί τάπητος κατά την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πρώτη, που διεξάγεται διά ζώσης από τον περασμένο Δεκέμβριο και η οποία φιλοξενείται στο Πόρτο σήμερα και αύριο, 7 και 8 Μαΐου.

Σε ό,τι αφορά στο επίκαιρο ζήτημα των πατεντών των εμβολίων, κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν πως το θέμα είχε θέσει ήδη από την 'Ανοιξη και δη τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2020 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με στόχο να μειωθεί το χάσμα ανάμεσα στις ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η Κοινωνική Σύνοδος Κορυφής του Πόρτο, εστιάζει, στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και στο Σχέδιο Δράσης για την επιτάχυνση υλοποίησής του, που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4 Μαρτίου. Στόχος, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, είναι να καθοριστεί η ευρωπαϊκή ατζέντα κοινωνικής πολιτικής για την επόμενη δεκαετία, αλλά και η αντιμετώπιση των σημερινών και αυριανών προκλήσεων, ώστε να μη βρεθεί κανένας στο περιθώριο.

Αυτές τις προκλήσεις αντιμετωπίζει ήδη η Ευρώπη με αφορμή την πανδημία, ενώ όσο για την ελληνική κυβέρνηση, τα ίδια πρόσωπα επισημαίνουν ότι «κεντρικός πυλώνας του πλέγματος στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων, που διαμορφώθηκε από την αρχή της πανδημίας, ήταν και παραμένει η προστασία της απασχόλησης και η διατήρηση των θέσεων εργασίας εν μέσω μιας πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης». Όπως εξάλλου τονίζεται, η φιλοσοφία αυτή αποτυπώνεται και στο ελληνικό Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εστιάζει στον «πράσινο» και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, στον συνδυασμό επενδύσεων και σε προγράμματα δεξιοτήτων για εργαζόμενους, αλλά και σε προοδευτικές μεταρρυθμίσεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Συνόδου, σήμερα θα πραγματοποιηθεί μια θεματική συνεδρίαση για την εργασία και θα ακολουθήσει το απόγευμα το ανεπίσημο δείπνο εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Αύριο Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί η άτυπη σύσκεψη των ηγετών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ και θα ακολουθήσει η τηλεδιάσκεψη κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι.

