Κορονοϊός - Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1: οδεύουμε σε τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων (βίντεο)

O Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ μίλησε στον ΑΝΤ1 για τη μείωση του ιικού φορτίου στα λύματα και την πορεία της πανδημίας στη χώρα.

Για τη σημαντική μείωση του ιικού φορτίου στα λύματα μίλησε στον ΑΝΤ1 ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” τόνισε ότι περιμένουμε διακυμάνσεις κρουσμάτων τις επόμενες ημέρες αλλά και σταθεροποίηση με 2000 περίπου κρούσματα μέχρι το τέλος Μαΐου.

Ο κ. Σαρηγιάννης πρόσθεσε πάντως ότι θα υπάρξει σταδιακή αύξηση των κρουσμάτων μέχρι τέλος του μήνα λόγω και της έναρξης νέων δραστηριοτήτων, ενώ προέβλεψε ότι θα φθάσουμε σε τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων στα μέσα Ιουνίου.

“Τα ανοίγματα είναι κρίσιμα. Είναι σημαντικό να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τις τουριστικές ροές” σημείωσε ο καθηγητής τονίζοντας ότι πρέπει πλέον να χαμογελάσουμε, καθώς ο φόβος δεν είναι καλός σύμβουλος

“Δεν λύσαμε το πρόβλημα επειδή ήρθε το καλοκαίρι και ο καλός καιρός” προειδοποίησε.

