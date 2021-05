Κόσμος

Ιερουσαλήμ: Συγκρούσεις για την έξωση Παλαιστίνιων από τα σπίτια τους (εικόνες)

Στο χάος κινδυνεύει να βυθιστεί για ακόμα μία φορά η περιοχή, με τις διεθνείς δυνάμεις να κάνουν έκκληση προς το Ισραήλ να σταματήσει την επεκτατική πολιτική του.

Νέες συγκρούσεις ξέσπασαν και πάλι σε συνοικία της Ανατολικής Ιερουσαλήμ που βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης δικαστικής διαμάχης για την τύχη των παλαιστινιακών οικογενειών που απειλούνται με έξωση προς όφελος Ισραηλινών εποίκων.

Τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, την παραμονή της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου για την υπόθεση , περίπου 20 Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο, σε συγκρούσεις με την ισραηλινή αστυνομία που έκανε λόγο για 11 συλλήψεις.

Χθες, λίγες ώρες αφότου το ανώτατο δικαστήριο όρισε για τη Δευτέρα νέα ακρόαση για την υπόθεση των οικογενειών που απειλούνται με έξωση, ο τενόρος της ισραηλινής ακροδεξιάς Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, βουλευτής του κόμματος "Θρησκευτικός Σιωνισμός" πήγε η συνοικία Σέιχ Τζάρα, στην καρδιά της σύγκρουσης, για να υποστηρίξει μια οικογένεια εποίκων επαναλαμβάνοντας στα εβραϊκά "αυτό το σπίτι είναι δικό μας".

Παλαιστίνιοι πέταξαν καρέκλες και αντικείμενα σε μια τέντα που είχαν τοποθετήσει μπροστά από ένα σπίτι έποικοι και αντάλλαξαν ύβρεις με τον βουλευτή Μπεν Γκβιρ. Στον απόηχο, η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε ότι συνέλαβε επτά άτομα και είπε ότι η κατάσταση είναι "υπό έλεγχο".

"Αυτή η γη είναι παλαιστινιακή γη και εμείς, οι κάτοικοι της γειτονιάς, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι αυτή η γη είναι δική τους, αυτή η γη είναι δική μας, αυτή η γη είναι δική μας", επανέλαβε ο Ναμπίλ αλ-Κουρντ, 77 ετών, και μέλος μιας από τις οικογένειες που κινδυνεύουν με έξωση.

Οι εντάσεις αφορούν το θέμα της ιδιοκτησίας γης πάνω στην οποία είναι χτισμένα αρκετά σπίτια όπου ζουν τέσσερις παλαιστινιακές οικογένειες.

Διεθνείς εκκλήσεις

Εκτιμώντας ότι η κατάσταση είναι "πολύ ανησυχητική", ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή Τορ Βένεσλαντ κάλεσε το Ισραήλ να τερματίσει τις εκδιώξεις στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και να επιδείξει αυτοσυγκράτηση.

Το Παρίσι, το Βερολίνο, το Λονδίνο, η Ρώμη και η Μαδρίτη καλούν το Ισραήλ να "θέσει τέλος στην πολιτική του της επέκτασης των οικισμών εποίκων του στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη", τους οποίους χαρακτηρίζουν "παράνομους" και να σταματήσει τις εξώσεις στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν.

Οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες προτρέπουν συγκεκριμένα την ισραηλινή κυβέρνηση να "υπαναχωρήσει από την απόφασή της να προχωρήσει στην κατασκευή 540 νέων οικιστικών μονάδων στον οικισμό Χαρ Χόμα Ε στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη", που ανοικοδομήθηκε το 1997 και "να θέσει τέλος στην επεκτατική πολιτική του της επέκτασης των οικισμών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη".

Η απόφαση ν' αυξηθούν οι οικισμοί εποίκων στο Χαρ Χόμα "προστίθεται στην επιτάχυνση της εποικιστικής δραστηριότητας στο Γκιβάτ ΧαΜατος και τις συνεχιζόμενες εξώσεις στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, κυρίως στο Σέιχ Τζάρα", υπογραμμίζουν οι κυβερνήσεις της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας.

"Οι οικισμοί εποίκων είναι παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και αποτελούν απειλή για τις προοπτικές της ειρηνικής διευθέτησης της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης", αποδοκιμάζουν οι υπογράφοντες την ανακοίνωση, καλώντας Ισραηλινούς και Παλαιστινίους να "απόσχουν από οποιαδήποτε μονομερή πρωτοβουλία" και να "επαναλάβουν έναν αξιόπιστο και πραγματικό διάλογο για να προχωρήσουν στην πορεία προς τη λύση δύο κρατών".

