Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πού κάνει δωρεάν rapid test σήμερα ο ΕΟΔΥ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά όλα τα σημεία όπου θα κάνουν δωρεάν rapid test για τον κορονοϊό οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ.

Σήμερα, Παρασκευή 7 Μαΐου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 10:00 -15:00

2. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ) , 10:00 -15:00

3. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 10:00 -15:00

4. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας) , 10:00 -15:00

5. Δ. Διονύσου, Ηρωών Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 10:00 -15:00

6. Δ. Ελευσίνας, Πλατεία Μαγούλας, 10:00 -15:00

7. Δ. Νέας Φιλαδέλφειας, Πάρκο Αποστολάκη, Βάρναλη & Περικλέους, 10:00 -15:00

8. Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00

9. Δήμος Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο κλειστό γήπεδο) , 09:00 -15:00

10. Νότια Πύλη ΔΕΘ , 09:00 -19:00

11. Drive through στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, Ηπείρου 13,Πανόραμα, 10:00 - 15:00

12. Δ. Καλαμαριάς, στην πλατεία Δημαρχείου , στον Πεζόδρομο ,10:00 - 15:00

13. Δ. Ευόσμου- Κορδελιού , ανοιχτό αμφιθέατρο επί της Εθνικής Αντιστάσεως, 10:00 - 15:00

14. Δ. Παύλου Μελά, πλατεία Δημοκρατίας , Ευκαρπία, 10:00 - 15:00

15. Δ. Ωραιοκάστρου, Δημαρχείο, 10:00 - 15:00

16. Πλατεία Αιτωλικού

17. Πλατεία Μεσολογγίου

18. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

19. Πλατεία Τριών Ναυάρχων, Ναύπλιο

20. Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη

21. Λευκοχώρι Αρκαδίας

22. Φουσκαρη Αρκαδίας

23. Σταυροδρόμι Αρκαδίας

24. ΘΟΑ Αρκαδίας

25. Δημαρχείο Άρτας, 09:00-15:00

26. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, 09:00-15:00

27. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα

28. Πλατεία Γεωργίου Α’, Πάτρα

29. Πλατεία Συνοικισμού, Λιβαδειά

30. Προφήτης Ηλείας, Βοιωτία

31. Σκουρτα Βοιωτίας

32. Ανθοχώρι Βοιωτίας

33. Καρυά Βοιωτίας

34. Εξεταστήριο Θ. Ζιακα, Γρεβενά, 09:00-15:00

35. Δημαρχείο Γρεβενών, 10:00-14:00

36. Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας, 09:00

37. Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, Νικηφόρος Δράμας, 09:00

38. ΚΑΠΗ Αγίου Αθανασίου, Δράμα, 09:00

39. Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

40. Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

41. ΚΑΠΗ Σουφλίου, 09:00-15:00

42. Πνευματικό Κέντρο, Χώρα Σαμοθράκης

43. Κεντρική Πλατεία Διδυμοτείχου, 09:30

44. Λουτρά Αιδηψού, Εύβοια

45. Πάρκο Αβάντων, Χαλκίδα

46. ΟΑΕΔ Ευρυτανίας

47. Λιμάνι Ζακύνθου

48. Πλατεία Σολωμού, Ζάκυνθος

49. ΙΚΑ Ζακύνθου

50. Κεντρική Πλατεία Πύργου, 09:00-14:00

51. Βάρδα, στο Δημαρχείο, 09:00-14:00

52. Κεντρική Πλατεία Ζαχάρως, 09:00-14:00

53. Δήμος Νάουσας, 10:00-15:00

54. Δήμος Αλεξάνδρειας, 10:00-15:00

55. Φιλλίπειο Βέροιας, 09:00-11:30

56. Ωρολόγιο Βέροιας, 10:00-15:00

57. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

58. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο

59. Κοινοτικό Γραφείο Μοχου, Δ. Χερσονήσου, Ηράκλειο

60. Πλατεία Ηγουμενίτσας

61. Κεφαλοχώρι Κόνιτσας

62. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα

63. Αρχοντικό Πυρσινέλλας, Ιωάννινα

64. Πέρνη Νέστου, Καβάλα

65. Κεραμωτή Χρυσούπολης, Καβάλα

66. Λύδια Καβάλας

67. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

68. Ξηρόκαμπος, Λέρος, 09:00-12:00

69. Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας, 10:00-15:00

70. Κεντρική πλατεία Παλαμά, Καρδίτσα, 10:00-15:00

71. Κοινότητα Ραχούλας, Καρδίτσα, 11:00-14:00

72. Λ. Κύκνων, Καστοριά

73. Άργος Ορεστικό, Καστοριά

74. Πλατεία Σαρόκο, Κέρκυρα

75. Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας

76. Πλατεία Βαλλιάνου, Κεφαλονιά

77. Βαθη Κιλκίς

78. Κ.Υ. Κοζάνης

79. Πλατεία Κοζάνης

80. Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας

81. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 09:30-14:00

82. Πλατεία Αγίου Βλάσιου, Ξυλόκαστρο, 09:30-14:00

83. Δημαρχείο Ζευγολατιού, Κορινθία

84. ΚΑΠΗ Σπάρτης

85. Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 10:00-16:00

86. Κτελ Λάρισας, 10:00-14:00

87. Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα, 10:00-14:00

88. Κεντρική Πλατεία Τυρνάβου, 10:00-14:00

89. Drive through στα Φάρσαλα- Κεντρική Πλατεία, Κέντρο Κοινότητας, 10:00-14:00

90. Πλατεία ΑΤΑ, Λάρισα, 10:00-14:00

91. Δήμος Ιεράπετρας, Δημαρχείο, Λασίθι

92. ΚΑΠΗ Λευκάδας

93. Μαρίνα Λευκάδας (ανατολική παραλία)

94. Ιατρείο Πορτιανού, Λήμνος

95. Άνω Βόλος, 7η ΤΟΜΥ Ιωλκού, 09:00-14:00

96. Drive through στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, 09:00-14:00

97. Drive through στον Αλμυρό (ΚΥ Αλμυρού), 09:00-14:00

98. Drive through στην Αγριά Βόλου, 09:00-14:00

99. Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, 08:30-15:00

100. Λιμεναρχείο Καλαμάτας

101. Πλατεία Μεσσήνης, 08:30-14:00

102. Πλατεία Δημοκρατίας, Ξάνθη

103. Πλατεία Νάουσας, Πάρος

104. Δημαρχείο Γιαννιτσών

105. Πλατεία Δημαρχείου, Σκύδρα Πέλλας

106. Ακρολίμνη Πέλλας

107. Καλύβια Πέλλας

108. Πλατεία Ελευθερίας, Κατερίνη

109. Πλατεία Παραλίας, Πιερία

110. Drive through Εμποροπανήγυρης, Πιερία

111. Παραλία Πάργας, Πρέβεζα

112. Γ.Ν. Πρέβεζας

113. Κοινότητα Χρωμοναστηρίου, Ρέθυμνο

114. Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

115. Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, 09:00-14:30

116. Πλατεία Δημαρχείου, Αφάντου, Ρόδος, 09:30-14:30

117. Κ.Υ. Καρλοβάσου, Σάμος

118. Γ.Ν. Σάμου

119. Κεντρικό Πάρκο Σερρών, 09:00-14:00

120. Drive through στην Παπαδιαμάντη, Σκιάθος, 08:00

121. Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, 10:00-14:00

122. Πλατεία Καλαμπάκας, Τρίκαλα, 09:00

123. Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 09:00

124. Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα 09:00

125. Δημαρχείο Τρικάλων, 11:00 & 17:00

126. Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, 11:00

127. Πλατεία Γενεσίου, Τρίκαλα, 08:30

128. Πλατεία Αγίου Αθανασίου, Γαλανέικα, Λαμία

129. Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία

130. Καμένα Βούρλα, Φθιώτιδα

131. Κεντρική Πλατεία Θερμοπυλών

132. Ηπείρου 26, Φλώρινα

133. Μελίτης Φλώρινας

134. Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, 10:00

135. Κυριακοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας, 10:00

136. Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, 10:00-14:00

137. Πολύγυρος Χαλκιδικής, 10:00-14:00

138. Πλατεία Βουνακίου, Χίος

