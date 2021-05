Τεχνολογία - Επιστήμη

Κοζάνη: δορυφόροι Starlink της SpaceX ορατοί στον ουρανό (βίντεο)

Δεκάδες φωτεινές κουκκίδες εμφανίστηκαν στον ουρανό της Κοζάνης, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων!

Την εμφάνισή τους στον ουρανό της Κοζάνης έκαναν οι δορυφόροι Starlink της εταιρίας Space-X!

Πρόκειται για συστοιχία δορυφόρων χαμηλής τροχιάς που πετά σε χαμηλό ύψος με στόχο την δημιουργία ενός μεγάλου διεθνούς δορυφορικού δικτύου που θα παρέχει φθηνό και γρήγορο Ίντερνετ οπουδήποτε.

Το 2019 από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ εκτοξεύτηκαν συνολικά 120 μικροί δορυφόροι Starlink οι οποίοι περιφέρονται σε πολύ χαμηλότερο ύψος πάνω από τη Γη (350 έως 550 χιλιόμετρα), από ό,τι οι σημερινοί δορυφόροι Ίντερνετ, πράγμα που, σύμφωνα με τον γνωστό επιχειρηματία Elon Musk, θα επιτρέψει την παροχή αξιόπιστης online πρόσβασης σε υψηλές ταχύτητες και χωρίς μεγάλο κόστος.

Το βράδυ της Τρίτης 4 Μαΐου 2021 εκτοξεύθηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στη Φλόριντα, ο πύραυλος SpaceX Falcon 9. Σύμφωνα με τη NASA, o πύραυλος μεταφέρει 60 δορυφόρους Starlink. Μετά την εκτόξευση του πυραύλου πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή σε τροχιά των δορυφόρων γύρω από τη Γη.

Στόχος του Ίλον Μασκ στα επόμενα χρόνια είναι να έχει σε περιφορά γύρω από την Γη περίπου 4.000 τέτοιους δορυφόρους.

